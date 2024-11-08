أمير المصري يروج لفيلمه "في الكاميرا" قبل عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان أمير المصري، الترويج لفيلم "في الكاميرا" الذي كشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن اختياره ضمن برامجها ومشاركته ضمن قسم "عروض خاصة".

ونشر أمير صورا من كواليس تصوير الفيلم، إلى جانب مشاركته بعدد من المحافل السينمائية خلال الفترة الماضية وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "في الكاميرا قادم إليكم، أشعر بالسعادة وأنا أعلن أن فيلمنا سيعرض لأول مرة في الشرق الأوسط في مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، سعيد بمشاركة فيلمي الدولي بقسم عروض خاصة".

وتدور أحداث فيلم In Camera عن ممثل شاب يتعرض لمجموعة من اختبارات التمثيل الكارثية للحصول على فرصة ولكن يواجه سلسلة من الرفض حتى يقرر خوض رحلة البحث عن دور جديد يلعبه، الفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد والذي يعتبر العمل الأول له كمخرج، الفيلم من بطولة أمير المصري، نبهان رضوان، روري فليك بيرن، حسينة رجا.

ويذكر أن أمير المصري حصد ردود فعل إيجابية وإشادات نقدية عن دوره في الفيلم البريطاني الذي كان العرض الأول له في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بدورته الـ 57 ضمن مسابقة Proxima.

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