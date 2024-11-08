أميرة أديب تشيد بـ"رفعت عيني للسما": "أي حد عنده حلم يتفرج وهتطلع عايز تحققه"

كتب- مروان الطيب:

أشادت الفنانة الشابة أميرة أديب، بالفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما" الذي تم طرحه يوم الأربعاء الماضي بدور العرض السينمائي في مصر.

ونشرت أميرة الإعلان الدعائي للفيلم عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها "إنستجرام"، وعلقت: "من أحلى الأفلام اللي شفتها، البنات الجميلة دي من كام شهر عملولي عرض خاص للفيلم بتاعهم وقد إيه كنت منبهرة وقد إيه الفيلم ألهمني، الفيلم ده وثائقي معناه أن كل الأحداث اللي بتشوفوها حقيقية وأرشح أنكم تدعموا البنات دي وتشوفوا الفيلم لأنه دلوقتي في السينما، أي حد عنده حلم يتفرج أوعدك هتطلع عايز تحققه".

وعرض فيلم "رفعت عيني للسما" مؤخرًا بمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، وفاز بجائزة "أفضل فيلم عربي وثائقي"، وذلك بعد عرضه العالمي بعدد من المحافل السينمائية العالمية كان بدايتها من مهرجان كان السينمائي الدولي وفوزه بجائزة "العين الذهبية" ليصبح أول فيلم مصري في تاريخ المهرجان يفوز بهذه الجائزة في إنجاز جديد يضاف للسينما المصرية.

تدور أحداث فيلم "رفعت عيني للسما" حول مجموعة من الفتيات الشجاعات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، تملأ الفتيات شوارع قريتهن الصغيرة بالشغف والمرح والغناء والرقص، بينما تحلمن بأن تصبحن نجمات مشهورات بالرغم من كل التحديات. يعطي الفيلم صوتا مسموعا لهذا الجيل الجديد من الشباب المصري ويعطي له نافذة من التعبير عن أحلامه ومستقبله، إخراج أيمن الأمير وندى رياض.

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