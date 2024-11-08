بدء تصوير الجزء الثالث من فيلم "الملعقة الفضية في دبي" بطولة بافيل بريلوتشني

كتب- هاني صابر:

استأنفت "بلاس ستوديو" الجهة المنتجة للجزء الثالث من سلسلة أفلام "الملعقة الفضية" - "Silver Spoon" والذي يحمل اسم "Silver Spoon in Dubai" بالتعاون مع لجنة دبي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، عمليات تصويره.

ويمثل هذا المشروع أول تعاون دولي لبلاس ستوديو، وتوسيعا لنطاق إنتاجاته لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويجرى تصوير مشاهد الفيلم الذي تدور أحداثه في دبي وسط مناظر صحراوية خلابة تتنوع ما بين أسطح ناطحات السحاب الشاهقة وأحياء المدينة القديمة الساحرة التي تضفي على أحداث الفيلم مزيداً من الحماس والتشويق.

ولطالما استقطبت دبي كبرى شركات الإنتاج واستديوهات صناعة السينما وأشهرها من جميع أنحاء العالم لما تزخر به من مواقع تصوير متنوعة وبنية تحتية متطورة، حيث شهدت المدينة تصوير العديد من أفلام الحركة ومنها Kung Fu Yoga، Vanguard، Mission Impossible – Ghost Protocol، Star Trek Beyond، وغيرها من الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر العالمي.

نبذة عن فيلم "Silver Spoon in Dubai"

يعود الممثل بافيل بريلوتشني لتجسيد شخصية "إيجور سوكولوفسكي"؛ فيما يُعهَد بإخراج الفيلم للمخرج إيجور تشيتشكنوف الذي أخرج المسلسلين التلفزيونيين Lada Gold، وWelcome Back!، وفيلم Yolki 11. وتدور أحداث فيلم الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة حول "إيجور" الذي يعيش حياة سعيدة هادئة مع ابنته "سونيا"، والتي تؤدي دورها الممثلة فيتاليا كورنيينكو، في مدينة سوتشي الروسية حتى يقرر صديقه المقرّب الانتقال إلى دبي بحثاً عن الثراء، مما يورط إيجور في عملية احتيال دولية تقلب حياتهم رأساً على عقب.

ويعد فيلم "Silver Spoon in Dubai" هو أول تعاون بين الطرفين حيث تسعى لجنة دبي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، التي تأسست في عام 2012، إلى الارتقاء بمكانة إمارة دبي كوجهة عالمية مميزة وموقع جذاب للإنتاج السينمائي والتلفزيوني والمحتوى الإعلامي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وأصحاب مواقع التصوير، وغيرهم من الأطراف المعنية بهدف ضمان بيئة مواتية وسلسة لتجارب التصوير.