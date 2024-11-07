إيرادات الأربعاء.. "الهوى سلطان" يفوز بالمركز الأول و"آل شنب" بالمرتبة الثانية

30 صورة لنجوم الفن من العرض الخاص لفيلم "الهوى سلطان"

منة شلبي تحتفل بالعرض الأول لفيلم "الهوى سلطان" ونجوم الفن يهنئونها

بطلات "رفعت عيني للسما" تحتفلن مع الجمهور بطرحه في دور العرض السينمائي

كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 11 فيلم، على إيرادات شباك التذاكر، هي: الهوى سلطان، وداعا حمدي، آل شنب، المخفي، عاشق، X مراتي، اللعب مع العيال، دراكو رع، عصابة الماكس، رفعت عيني للسما، ولاد رزق 3، وحققت الأفلام الـ11، أمس الأربعاء 6 نوفمبر، إيرادات بلغت مليونا و43 ألفا و782 جنيها، وزعت على النحو التالي..

الهوى سلطان

فاز فيلم الهوى سلطان بالمركز الأول ليحتل صدارة شباك التذاكر، محققا 742 ألفا و529 جنيها.

"الهوى سلطان" تأليف وإخراج هبة يسري، بطولة منة شلبي، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، جيهان الشماشرجي.

آل شنب

أما المركز الثاني فكان من نصيب فيلم آل شنب بعد تحقيقه 89 ألفا و437 جنيها.

"آل شنب" تأليف وإخراج آيتن أمين، بطولة ليلى علوي، سوسن بدر، أسماء جلال، لبلبة، هيدي كرم، خالد سرحان، ومحمود البزاوي.

وداعا حمدي

حصل على المركز الثالث فيلم "وداعا حمدي"، وحقق 70 ألفا و513 جنيها.

"وداعا حمدي" تأليف السيد عبدالنبي، إخراج محمود زهران، بطولة آية سماحة، شيرين رضا، إنجي المقدم، علي الطيب.

X مراتي

ذهب المركز الرابع لفيلم X مراتي بعد تحقيقه 40 ألفا و720 جنيها.

إكس مراتي تأليف أحمد عبدالوهاب، كريم سامي كيمز، إخراج معتز التوني، بطولة محمد ممدوح، هشام ماجد، أمينة خليل، خالد كمال، علي صبحي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

المخفي

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم "المخفي"، والذي حقق 33 ألفا و814 جنيها.

"المخفي" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد الشورى، بطولة عمرو عبدالجليل، بدرية طلبة، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد محمود.

اللعب مع العيال

واحتل المركز السادس فيلم "اللعب مع العيال" محققا 24 ألفا و589 جنيها.

"اللعب مع العيال" تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، دينا محسن (ويزو)، مصطفى غريب.

عاشق

حقق فيلم عاشق إيرادا بلغ 17 ألفا و427 جنيها، ليحتل المركز السابع.

"عاشق" تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، بطولة أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، سامي مغاوري، وتطل من خلاله هنا الزاهد كضيف شرف، والعمل من إنتاج أحمد السبكي.

عصابة الماكس

وحصل على المركز الثامن فيلم عصابة الماكس والذي حقق 12 ألفا و99 جنيها.

"عصابة الماكس" تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد أسامة (أوس أوس)، صلاح عبدالله، محمد لطفي، حاتم صلاح.

رفعت عيني للسما

وجاء في المركز التاسع فيلم "رفعت عيني للسما"، بعد تحقيقه 8 آلاف و974 جنيها.

"رفعت عيني للسما" إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، ويحكي قصة فتيات من صعيد مصر، تسعى كل واحدة منهن لتحقيق حلمها.

ولاد رزق 3

وكان المركز العاشر من نصيب الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق- القاضية، وحقق 2031 جنيها.

"ولاد رزق 3" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، سيد رجب.

دراكو رع

أما المركز الـ11 والأخير فحصل عليه فيلم "دراكو رع" وبلغ إيراده 1649 جنيها.

"دراكو رع" تأليف خالد منصور ومحمود الفار وشادي ألفونس، إخراج كريم أبو زيد، بطولة شادي ألفونس وخالد منصور، يارا عزمي وداليدا خليل، وملك بدوي.