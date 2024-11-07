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منة شلبي تحتفل بالعرض الأول لفيلم "الهوى سلطان" ونجوم الفن يهنئونها

10:39 م الخميس 07 نوفمبر 2024
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    منة شلبي بإطلالة ساحرة في عرض فيلم الهوى سلطان
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    منة شلبي في العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان
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    منة شلبي تتألق على السجادة الحمراء
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كتب - معتز عباس

احتفلت الفنانة منة شلبي بالعرض الأول لفيلم "الهوى سلطان"، الذي تم طرحه في السينمات.

ونشرت منة، مجموعة صور لها من العرض الخاص للفيلم، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وعلقت: "الحمد لله.. فيلم "الهوى سلطان" حاليًا في السينمات".

ووجه نجوم الفن التهنئة لـ منة شلبي على فيلمها الجديد "الهوى سلطان"، وعلقت الفنانة نور قدري: "تهانينا حبيبتي وحظا سعيدا"، وكتبت الفنانة مايان السيد: "مبروك"، وأضافت الفنانة ريهام عبدالغفور: "قمر ما شاء الله"، وعلقت الفنانة ناهد السباعي: "فيلمي المفضل حظ سعيد يا روحي".

فيلم الهوى سلطان بطولة، منة شلبي أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

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منة شلبي فيلم الهوى سلطان انستجرام منة شلبي أحمد خالد صالح جيهان الشماشرجي
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