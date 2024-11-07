منة شلبي تحتفل بالعرض الأول لفيلم "الهوى سلطان" ونجوم الفن يهنئونها

30 صورة لنجوم الفن من العرض الخاص لفيلم "الهوى سلطان"

إيرادات الأربعاء.. "الهوى سلطان" يفوز بالمركز الأول و"آل شنب" بالمرتبة

بطلات "رفعت عيني للسما" تحتفلن مع الجمهور بطرحه في دور العرض السينمائي

كتب - معتز عباس

احتفلت الفنانة منة شلبي بالعرض الأول لفيلم "الهوى سلطان"، الذي تم طرحه في السينمات.

ونشرت منة، مجموعة صور لها من العرض الخاص للفيلم، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وعلقت: "الحمد لله.. فيلم "الهوى سلطان" حاليًا في السينمات".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Menna Shalaby‎‏ (@‏‎mennashalaby‎‏)‎‏

ووجه نجوم الفن التهنئة لـ منة شلبي على فيلمها الجديد "الهوى سلطان"، وعلقت الفنانة نور قدري: "تهانينا حبيبتي وحظا سعيدا"، وكتبت الفنانة مايان السيد: "مبروك"، وأضافت الفنانة ريهام عبدالغفور: "قمر ما شاء الله"، وعلقت الفنانة ناهد السباعي: "فيلمي المفضل حظ سعيد يا روحي".

فيلم الهوى سلطان بطولة، منة شلبي أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

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