إعلان

30 صورة لنجوم الفن من العرض الخاص لفيلم "الهوى سلطان"

10:25 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
  • عرض 30 صورة
  • عرض 30 صورة
    احمد خالد صالح وفريق عمل فيلم الهوى سلطان بالعرض الخاص
  • عرض 30 صورة
    احمد خالد صالح وهنادي مهنا بالعرض الخاص فيلم الهوى سلطان
  • عرض 30 صورة
    ابطال فيلم الهوى سلطان بالعرض الخاص
  • عرض 30 صورة
    أحمد داوود ومنة شلبي في العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان
  • عرض 30 صورة
    احمد خالد صالح وهنادي مهنا
  • عرض 30 صورة
    أحمد داوود في العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان
  • عرض 30 صورة
    احمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا في العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان
  • عرض 30 صورة
    احمد داوود وأحمد مالك واحمد خالد صالح بالعرض الخاص لفيلم الهوى سلطان
  • عرض 30 صورة
    احمد داوود ومنة شلبي وأحمد خالد صالح وأبطال الهوي سلطان في العرض الخاص
  • عرض 30 صورة
    احمد داوود ومنة شلبي وأحمد خالد صالح وأبطال الهوي سلطان في العرض الخاص
  • عرض 30 صورة
    احمد داوود في العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان
  • عرض 30 صورة
    احمد مالك بالعرض الخاص لفيلم الهوى سلطان
  • عرض 30 صورة
    انوشكا بالعرض الخاص لفيلم الهوى سلطان
  • عرض 30 صورة
    انوشكا في العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان
  • عرض 30 صورة
    رشا مهدي العرض الخاص فيلم الهوى سلطان
  • عرض 30 صورة
    احمد مالك- العرض الخاص فيلم الهوى سلطان
  • عرض 30 صورة
    صبري فواز بالعرض الخاص لفيلم الهوى سلطان
  • عرض 30 صورة
    صبري فواز بالعرض الخاص لفيلم الهوى سلطان
  • عرض 30 صورة
    صبري فواز بالعرض الخاص لفيلم الهوى سلطان
  • عرض 30 صورة
    صبري فواز في العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان
  • عرض 30 صورة
    رشا مهدي بالعرض الخاص لفيلم الهوى سلطان
  • عرض 30 صورة
    عارفة عبدالرسول العرض الخاص فيلم الهوى سلطان
  • عرض 30 صورة
    عارفة عبدالرسول بالعرض الخاص لفيلم الهوى سلطان
  • عرض 30 صورة
    عارفة عبد الرسول في العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان
  • عرض 30 صورة
    أحمد داوود وأحمد خالد صالح بالعرض الخاص لفيلم الهوى سلطان
  • عرض 30 صورة
    فريق عمل فيلم الهوى سلطان بالعرض الخاص
  • عرض 30 صورة
    أحمد داوود في العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان
  • عرض 30 صورة
    عزيز الشافعي العرض الخاص فيلم الهوى سلطان
  • عرض 30 صورة
    منة شلبي وعلا رشدي وأحمد داوود
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

أقيم مساء اليوم الأربعاء، العرض الخاص لفيلم "الهوى سلطان"، بحضور عدد من النجوم الفنان أحمد داوود، والفنانة منة شلبي، والفنانة جيهان الشماشرجي، والفنان أحمد خالد صالح.

كما حضر العرض الخاص، علا رشدي زوجة الفنان أحمد داوود، والفنانة ركين سعد، الملحن عزيز الشافعي، والفنان صبري فواز.

كما شارك في احتفالية العرض الخاص الفنانة هنادي مهنا ووالدها الموسيقار هاني مهنا والفنان محمد محمود عبد العزيز، والفنان أمير صلاح الدين.

فيلم الهوى سلطان بطولة، منة شلبي أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

اقرأ أيضا..

حمو بيكا يحتفل بعيد ميلاد ابنته الصغيرة: "كل سنة وأنتي طيبة يا ست البنات"

بإطلالة شتوية.. يسرا اللوزي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

العرض الخاص لفيلم الهوى سلطان فيلم الهوى سلطان منة شلبي أحمد داود أحمد خالد صالح هنادي مهنا جيهان الشماشرجي العرض الخاص فيلم الهوى سلطان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)