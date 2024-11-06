30 صورة لنجوم الفن من العرض الخاص لفيلم "الهوى سلطان"
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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كتب - معتز عباس:
تصوير - محمود عبدالناصر:
أقيم مساء اليوم الأربعاء، العرض الخاص لفيلم "الهوى سلطان"، بحضور عدد من النجوم الفنان أحمد داوود، والفنانة منة شلبي، والفنانة جيهان الشماشرجي، والفنان أحمد خالد صالح.
كما حضر العرض الخاص، علا رشدي زوجة الفنان أحمد داوود، والفنانة ركين سعد، الملحن عزيز الشافعي، والفنان صبري فواز.
كما شارك في احتفالية العرض الخاص الفنانة هنادي مهنا ووالدها الموسيقار هاني مهنا والفنان محمد محمود عبد العزيز، والفنان أمير صلاح الدين.
فيلم الهوى سلطان بطولة، منة شلبي أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.
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