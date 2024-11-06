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محمد يوسف يبدأ تصوير فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد

12:34 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

الفنان محمد يوسف

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كتبت- منى الموجي:
بدأ اليوم الأربعاء 6 نوفمبر، الفنان محمد يوسف أوزو تصوير مشاهده الأولى في فيلم "الدشاش" بطولة النجم محمد سعد في منطقة المريوطية.
ويجسد يوسف خلال أحداث الفيلم شخصية شاب يدعى شعبان، وهي شخصية جديدة ومختلفة عن الأدوار التي قدمها من قبل.
فيلم الدشاش بطولة محمد سعد وزينة وباسم سمرة وخالد الصاوي ومحسن منصور، وأحمد الرافعي وأحمد فهيم، وتأليف جوزيف فوزي، وإنتاج محمد الرشيدي، وإخراج سامح عبدالعزيز.
يذكر أن محمد يوسف أوزو حصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان لشبونة الدولي للفيلم القصير في دورته الثالثة عن دوره في فيلم إلى ريما.
وكشف يوسف أن فوزه بهذه الجائزة يعد الفرحة الثانية له بعد حصوله على تنويه لجنة التحكيم كأفضل ممثل في مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة، بالإضافة إلى رد الفعل القوي والإيجابي من الجمهور الذي شاهد الفيلم، وهو ما لم يكن يتوقعه.

الفنان محمد يوسف الدشاش النجم محمد سعد
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