3 أفلام ينطلق عرضها بالسينمات ابتداء من الغد.. (تعرف عليها)

كتب- مروان الطيب:

تستقبل دور العرض السينمائي في مصر غدًا الأربعاء، عدد من الأعمال السينمائية التي يتعاون خلالها مجموعة من نجوم السينما المصرية وسط منافسة شرسة على الإيرادات، وتتنوع هذه الأعمال ما بين الكوميدي والرومانسي وسط ترقب الجمهور المحب لهذه النوعية من الأفلام.

ونقدم لكم في هذا التقرير الأفلام التي سيبدأ عرضها غدًا الأربعاء بدور العرض السينمائي:

"رفعت عيني للسما"

بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ 77 في شهر مايو الماضي، وفوزه بجائزة "العين الذهبية"، يعرض غدًا الأربعاء الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما" في السينمات.

وتم عرض الفيلم مؤخرًا ضمن فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي وفوزه بجائزة "أفضل فيلم عربي وثائقي"، وسط احتفاء كبير من صناع السينما بفريق عمل الفيلم وإنجاز جديد يضاف للسينما المصرية في المحافل السينمائية حول العالم.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات الشجاعات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهم المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، تملأ الفتيات شوارع قريتهم الصغيرة بالشغف والمرح والغناء والرقص، بينما يحلمن بأن يصبحن نجمات مشهورات بالرغم من كل التحديات. يعطي الفيلم صوتا مسموعا لهذا الجيل الجديد من الشباب المصري ويعطي له نافذة من التعبير عن أحلامه ومستقبله.

"وداعًا حمدي"

الفيلم من بطولة الفنانة شيرين رضا وينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية، وتدور أحداثه حول صحفية مبتدئة تدعى تماضر تعمل على تقرير صحفي حول وفاة شخص مرموق يدعى حمدي، فتضطر للمكوث بمنزل ابنته والتظاهر بعملها خادمة في سبيل الحصول على كافة المعلومات اللازمة عنه.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من آية سماحة، علي الطيب، إنجي المقدم، أحمد فهيم، إنتصار، تأليف السيد عبدالنبي، إخراج محمود زهران.

"الهوى سلطان"

الفيلم بطولة النجمة منة شلبي ويشاركها البطولة الفنان أحمد داود، وهو من نوعية الأفلام الرومانسية، وتدور أحداثه حول شابة وشاب تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معًا العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقائهما وأسرتيهما، لكن تحدث فجأة بعض المتغيرات في علاقتهما وتتوالى الأحداث.

ويشاركهما البطولة كل من أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، سوسن بدر، تأليف وإخراج هبة يسري.

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