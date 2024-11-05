صناع "مين يصدق": مشاركتنا في مهرجان القاهرة السينمائي شرف كبير وحلم تحقق

كتبت- منى الموجي:



أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن عرضه فيلم "مين يصدق" كعرض أول عالمي، إذ ينافس في مسابقة آفاق السينما العربية مع 12 فيلم من مختلف أنحاء الوطن العربي ضمن فعاليات الدورة الـ 45 التي تنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

ومن جانبها، أعربت المخرجة زينة عبدالباقي عن سعادتها وفخرها بمشاركة أول أفلامها الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي، أحد أهم وأعرق المهرجانات الدولية، التي اعتادت حضور فعالياته ومشاهدة أفلامه على مدار سنوات طويلة.

وأكدت أن مشاركتها بالمهرجان هذا العام تعني لها الكثير فهو بمثابة "لوحة شرف" يجاور فيها اسمها رموز فنية عريقة، وحلمًا تمنت تحقيقه خلال تصويرها لفيلم "مين يصدق"، منوهة أنه بالرغم من تأجيل دورة المهرجان في العام الماضي بسبب أحداث غزة إلا أنها تمسكت بالتواجد به وعدم عرضه في أي مهرجان آخر.

بينما أعرب النجم شريف منير عن سعادته الكبيرة بمشاركة فيلم "مين يصدق" بمهرجان القاهرة السينمائي الذي يحرص على التواجد به كل عام، وقال عقب الإعلان رسميا عن مشاركة الفيلم ضمن فعاليات الدورة الـ45 للمهرجان: "أتمنى أن أقدم أنا وصديقي العزيز أشرف عبدالباقي من خلال هذا الفيلم جزء من الوفاء للسينما المصرية وللمهرجان، ونساهم بدورنا في تقديم شباب جدد يمثل الفيلم ميلادا لمشوارهم الفني".

وعلى الجانب الآخر أشار الفنان الشاب يوسف عمر بطل الفيلم أنه لا يستطيع وصف مشاعره بمشاركة فيلمه "مين يصدق" في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي، مؤكدا سعادته بمشاركة تجربته الأولى في البطولة المطلقة مهرجان بهذا الحجم، مشيرا على فخره واعتزازه الكبير بهذا الحدث الذي لا يستطيع استيعابه حتى هذه اللحظة لكونها لحظة عظيمة وهامة وفارقة في حياته الفنية أيضًا، بحسب وصفه.

وتقول جايدا منصور بطلة الفيلم إنه شرف كبير لها، مشاركة أول بطولة لها بمهرجان القاهرة خاصة مع التاريخ الحافل والعريق للمهرجان الذي يلفت أنظار العالم. وأعربت عن مدى حماسها لعرض الفيلم بالمهرجان للاستماع لآراء الجمهور والنقاد وذلك بعد الجهد الكبير الذي بذله فريق العمل لتقديم فيلم سينمائي مشرف.

فيلم "مين يصدق" فكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبدالباقي ومصطفى خالد بهجت، وبطولة الفنان شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، ويشهد الفيلم ظهور مميز للنجم الكبير أشرف عبدالباقي، من إخراج زينة عبدالباقي.

تدور أحداث الفيلم حول "نادين" التي تعيش تأزما مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهم بها، تتعرف على شاب محتال يُدعى "باسم"، يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، تطور العلاقة بينهما ليخوضا الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.