مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن مجموعة أفلامه ضمن برنامج "روائع عربية"

كتبت- منى الموجي:

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن مجموعة من الأفلام التي سيعرضها تحت عنوان "روائع عربية"، احتفالاً بالنسيج الغني والمتنوع للسرد القصصي العربي. وتسلط المجموعة هذا العام الضوء على خمسة أفلام فريدة من المملكة العربية السعودية ومصر والجزائر.

يهدف برنامج "روائع عربية" إلى تسليط الضوء على أهم الأعمال السينمائية الحديثة من جميع أنحاء العالم العربي، التي تغطي موضوعات مجتمعية متنوعة من دول عربية مختلفة لمخرجين مخضرمين وواعدين، وروّاد السينما العربية.

أُنتجت عدد من أفلام "روائع عربية" من خلال شراكات دولية، تأكيداً على أهمية التعاون في نقل القصص العربية الأصيلة إلى العالم أجمع. ويحتفل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمختلف جوانب الحياة العربية، حرصا على أن يكون ركيزة للتبادل الثقافي، ومساهمًا في تعزيز الحوار بين صُنَّاع الأفلام والجمهور والنقاد من جميع أنحاء العالم.

من جانبه صرَح أنطوان خليفة، مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في بيان صحفي: نكن إيمانًا عميقًا بأن سرديَّاتنا القصصية العربية التي نُقدمها، تستحق أن تُرْوَى بجانب الأفلام الدولية الأخرى بفضل ما تمتاز به من جودة في السرد والطرح. وهذا ما يدفعنا لدعم صُنَّاع الأفلام في المنطقة العربية، وتذليل العقبات أمامهم، وإتاحة منصة سينمائية رائدة لعرض إبداعاتهم على الجمهور العالمي، وتسهيل فرص التواصل مع رواد الصناعة السينمائية."

وأضاف خليفة: "يسعدنا أيضاً الترحيب بشكل خاص بمرزاق علواش هذا العام، صاحب رؤية السينما الجزائرية، الذي سيقدم أحدث أفلامه بعنوان (الصف الأول). أما السينما السعودية التي تُعد محوراً أساسياً لمهرجان هذا العام، فستحتل مكانة شرفية من خلال ثلاثة عروض احتفالية، وهي أفلام تستكشف ثراء الماضي الثقافي السعودي ومراحل تطوره، فضلاً عن تسليط الضوء على التأثيرات الحديثة والأفكار المجتمعية المتغيرة".

ويحكي فيلم "سلمى وقمر" (المملكة العربية السعودية، إخراج عهد كامل) قصة تعود إلى ثمانينات وتسعينات القرن العشرين في جدة، حيث تنشأ صداقة بين فتاة سعودية وسائقها السوداني، لتقرر حينها الاستقلالية بحياتها واتخاذ قراراتها بنفسها. ويروي فيلم "هوبال" (السعودية، إخراج عبد العزيز الشلاحي) المصير الذي يواجه عائلة بدوية عندما تجد نفسها في عزلة وسط الصحراء. وهناك "ليل نهار" (السعودية)، وهو فيلم كوميدي يستكشف الحياة المتناقضة التي يعيشها شابان موسيقيان، بينما يحكي فيلم "الصف الأول" (الجزائر، إخراج مرزاق علواش) قصة يوم حافل بالأحداث على الشاطئ. ويسرد فيلم "عبده وسنية" (مصر، إخراج عمر بكري) قصة زوجين من الريف المصري يهاجران إلى نيويورك بحثاً عن علاج للعقم.





عروض خاصة لأفلام "روائع عربية"



"عبدو وسنية" إخراج عمر بكري

مصر

خلال بحثهما عن علاج للعقم، يهاجر زوجان من الرّيف المصريّ إلى نيويورك دون أيّة فكرة عن الحياة الأمريكيّة. يساعدهما حبّهما على تحدّي الصّعاب، في عالم المتمرّدين، وفي غزو المطابخ لمطاعم المدينة.



"سلمى وقمر" إخراج عهد كامل

المملكة العربية السعودية

تعاني سلمى من غياب والدها فتجد في سائقها السوداني "قمر" دعما يعزز من تجربتها الحياتية ويمنحها شعورا بالأمان.



"الصف الأول" FRONT ROW - إخراج مرزاق علواش

الجزائر، فرنسا، المملكة العربية السعودية

إنّه الصّيف! تصل عائلة "بودربالة" باكرًا إلى الشّاطئ لتجلس بالقرب من الماء، في الصّفّ الأماميّ، ولتستمتع بيوم مريح. ولكن لن يحدث شيء كما هو مخطّط له.



"هوبال" إخراج عبدالعزيز الشلاحي

المملكة العربية السعودية

عائلة بدوية تواجه مصيرها عزلة وسط الصحراء، تحت صرامة الجد التي تحرم عليهم مغادرتها، وخطر مرض معدي تسبب بموت أحد من أفراده.



"ليل نهار" إخراج عبدالعزيز المزيني

المملكة العربية السعودية

نَهار، مغني أوبرا محبوب وذو شعبية كبيرة يجد نفسه في قلب عاصفة "إلغاء" بسبب فيديو انتشر يتهمه بالعنصرية ليعلن بشكل مفاجئ عن زواجه القادم من امرأة سمراء وعلى الهواء مباشرة.