7 نوفمبر.. "شاهد" تبدأ عرض الجزء الثالث من "ولاد رزق"

كتبت- منى الموجي:

أعلنت منصة شاهد عن عرضها الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق- القاضية"، بداية من يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر الجاري.

يشهد الجزء الجديد عودة شبح الماضي ليلقي بظلاله على الأخوة مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرّة أخرى.

"ولاد رزق 3- القاضية" للمخرج طارق العريان وبطولة أحمد عز، عمرو يوسف، ومجموعة من النجوم، تدور أحداثه بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، يجبرون على العودة للعمل معاً ليتمكنوا من إنقاذ أنفسهم من خلال عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق. هكذا، تنهار محاولات الإخوة الأربعة للعيش حياة شريفة، عندما يدمر معرض السيارات الذي يمتلكونه، من هنا، سيكون أمامهم مهمة محفوفة بالمخاطر في الرياض، مهمة تضعهم في مواجهة أشرس خصومهم على الإطلاق.

يضم الفيلم إلى جانب أحمد عز وعمرو يوسف، كل من آسر ياسين, محمد ممدوح، كريم قاسم، سيد رجب، وظهور خاص للنجم إياد نصار، نسرين أمين، علي صبحي، أحمد الرافعي، عمرو عمروسي، بمشاركة محمد لطفي، أسماء جلال، رزان مغربي، فيدرا وآخرين، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

يذكر أن الجزئين الأول من "ولاد رزق"، والثاني "ولاد رزق- عودة أسود الأرض"، يعرضان على شاهد.