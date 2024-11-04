استعدادًا لطرحه في "السينمات".. إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم رفعت عيني للسما

كتبت- منى الموجي:

أطلقت شركة فلوكة فيلمز، الإعلان الرسمي لفيلم رفعت عيني للسما، وذلك استعدادًا لطرحه يوم 6 نوفمبر في دور العرض السينمائي، يأتي ذلك بعد مشاركته في مهرجان الجونة السينمائي وفوزه بجائزة أفضل فيلم عربي وثائقي، مناصفة مع فيلم "ذاكرتي مليئة بالأشباح".

وظهر في الإعلان فتيات البرشا في الصعيد وهن يطاردن أحلامهن، ترغب ماجدة في دراسة المسرح بالقاهرة، وتطمح هايدي في رقص الباليه، بينما تحلم مونيكا بأن تكون مغنية مشهورة، وسط اعتراض المحيطين بهم "لسه متجوزتيش لحد دلوقتي؟، بنات قليلة الأدب؟".

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات الشجاعات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي. تملأ الفتيات شوارع قريتهن الصغيرة بالشغف والمرح والغناء والرقص، بينما يحلمن بأن يصبحن نجمات مشهورات بالرغم من كل التحديات. يعطي الفيلم صوتا مسموعا لهذا الجيل الجديد من الشباب المصري ويعطي له نافذة من التعبير عن أحلامه ومستقبله.

(رفعت عيني للسما) من إنتاج شركة فلوكة فيلمز، من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق وإنتاج شركة فلوكة فيلمز. وقد استضافت قرية البرشا في محافظة المنيا فريق عمل الفيلم على مدار العديد من الأعوام. المنتج المنفذ محمد خالد، مساعدات الإخراج هاميس البلشي وضحى حمدي، مديرو التصوير دينا الزنيني وأحمد إسماعيل وأيمن الأمير، تسجيل الصوت مصطفى شعبان وسامح نبيل وأسامة جبيل وشدوى علي، موسيقى تصويرية أحمد الصاوي، مونتاج فيرونيك لاجوارد وأحمد مجدي مرسي وأيمن الأمير وندي رياض. وعلاقات عامة للفيلم في مصر والشرق الأوسط شركة Carrots مروة الصاوي، تنسيق الملابس للفتيات خلال ظهورهم الإعلامي ندى حسام بالتعاون مع Mystic, La blanca, Cache.

ومؤخراً شارك الفيلم في مهرجان شيكاغو في دورته الـ 60، الذي يعد من أقدم وأكبر المهرجانات في أمريكا وتقام فعالياته في شهر أكتوبر.

كما حصل فيلم (رفعت عيني للسما) على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 77.