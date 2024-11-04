"زاوية" تكشف عن برنامجها للدورة الـ17 من بانوراما الفيلم الأوروبي

كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة سينما "زاوية" عن برنامجها للدورة الـ 17 من بانوراما الفيلم الأوروبي، المقرر إقامته في الفترة من 28 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لسينما "زاوية" على "فيسبوك" الملصق الدعائي الخاص بالدورة الـ 17 لبرنامج بانوراما الفيلم الأوروبي وعلقت: "مستعدين للفيلم ماراثون، الدورة الـ 17 من بانوراما الفيلم الأوروبي هتكون من 28 نوفمبر لـ 7 ديسمبر، يضم البرنامج هذا العام أكثر من 40 فيلما بين روائي ووثائقي وغيرهم، وبجانب برنامج الأفلام، يضم البرنامج الموازي نقاشات وندوات وورش عمل".

وعرضت سينما زاوية مؤخرًا 14 فيلمًا بالتوازي مع عرضها ضمن مسابقات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي للعام الثاني على التوالي، في بروتوكول تعاون من أجل تعزيز التبادل الثقافي والفني وتوسيع قاعدة الجمهور السينمائي في مصر، من خلال تقديم تجربة سينمائية متميزة لمحبي السينما بشكل عام، ومحبي الأفلام المستقلة والسينما البديلة بشكل خاص، من خلال مبادرة "الجونة في زاوية".

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