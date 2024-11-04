إيرادات الأحد.. "آل شنب" في المركز الأول و"X مراتي" يتفوق على "عاشق"

كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 10 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: آل شنب، المخفي، عاشق، X مراتي، بنسيون دلال، اللعب مع العيال، دراكو رع، عصابة الماكس، ولاد رزق 3، عنب، وحققت الأفلام العشرة، أمس الأحد 3 نوفمبر، إيرادات بلغت 603 آلاف و6 جنيهات، وزعت على النحو التالي..

آل شنب

فاز فيلم آل شنب بالمركز الأول ليحتل صدارة شباك التذاكر، محققا 226 ألفا و824 جنيها.

"آل شنب" تأليف وإخراج آيتن أمين، بطولة ليلى علوي، سوسن بدر، أسماء جلال، لبلبة، هيدي كرم، خالد سرحان، ومحمود البزاوي.

المخفي

وكان المركز الثاني من نصيب فيلم "المخفي"، والذي حقق 105 آلاف و597 جنيها.

"المخفي" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد الشورى، بطولة عمرو عبدالجليل، بدرية طلبة، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد محمود.

X مراتي

وحصل فيلم X مراتي على المركز الثالث بعد تحقيقه 101 ألف و822 جنيها.

إكس مراتي تأليف أحمد عبدالوهاب، كريم سامي كيمز، إخراج معتز التوني، بطولة محمد ممدوح، هشام ماجد، أمينة خليل، خالد كمال، علي صبحي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

عاشق

حقق فيلم عاشق إيرادا بلغ 74 ألفا و156 جنيها، ليحتل المركز الرابع.

"عاشق" تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، بطولة أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، سامي مغاوري، وتطل من خلاله هنا الزاهد كضيف شرف، والعمل من إنتاج أحمد السبكي.

اللعب مع العيال

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم "اللعب مع العيال" محققا 36 ألفا و795 جنيها.

"اللعب مع العيال" تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، دينا محسن (ويزو)، مصطفى غريب.

دراكو رع

وذهب المركز السادس لفيلم "دراكو رع" وبلغ إيراده 27 ألفا و730 جنيها.

"دراكو رع" تأليف خالد منصور ومحمود الفار وشادي ألفونس، إخراج كريم أبو زيد، بطولة شادي ألفونس وخالد منصور، يارا عزمي وداليدا خليل، وملك بدوي.

عصابة الماكس

وحصل على المركز السابع فيلم عصابة الماكس والذي حقق 13 ألفا و461 جنيها.

"عصابة الماكس" تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد أسامة (أوس أوس)، صلاح عبدالله، محمد لطفي، حاتم صلاح.

ولاد رزق 3

ذهب المركز الثامن للجزء الثالث من فيلم ولاد رزق- القاضية، وحقق 9 آلاف و201 جنيه.

"ولاد رزق 3" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، سيد رجب.

بنسيون دلال

وحصل على المركز التاسع فيلم بنسيون دلال، وحقق 7 آلاف و148 جنيها.

فيلم بنسيون دلال تأليف حسين نيازي، إخراج شادي الرملي، بطولة مصطفى متولي، بيومي فؤاد، غادة طلعت، خالد سرحان، محمد رضوان، وليد فواز، أمجد الحجار.

عنب

أما المركز العاشر والأخير فكان من نصيب فيلم عنب، بعد تحقيقه 272 جنيها.

فيلم "عنب" من بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، محمود حافظ، وإخراج أحمد نور.