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درة تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي بفيلمها الأول كمخرجة "وين صرنا"

10:37 م الإثنين 04 نوفمبر 2024
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كتبت- منى الموجي:

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيارها الفيلم التسجيلي "وين صرنا" إخراج وإنتاج النجمة درة زروق؛ لعرضه في الدورة الـ45 المقرر انطلاقها بعد أيام.

الفيلم مدته ٧٩ دقيقة يحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات. في مصر، تنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

درة عبرت في منشور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتها وفخرها باختيار أول أفلامها للمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

درة شاركت من قبل في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة بفيلمها مصور قتيل والذي أخرجه كريم العدل وكتبه عمرو سلامة وشاركها بطولته إياد نصار، وشاركت أيضا في المسابقة العربية بفيلم تونسي بعنوان باب الفلة، وشاركت في لجان تحكيم مهرجان القاهرة المختلفة عدة مرات.

وكانت درة كتبت "يشرفني ويسعدني اختيار فيلمي (وين صرنا؟) ليشارك رسميا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وهو فيلم وثائقي طويل أهم وأصدق تجربة سينمائية وإنسانية حاولت فيها تقديم رؤيتي لقصتهم وصوتهم ومشاعرهم. لأن الموت أحاط بهم وهم يستحقون الحياة، لأنّ التهجير فرض عليهم وهم يستحقون الوطن. أردت أن أقدم بحب ما في استطاعتي لتخليد لحظة فارقة، لأضع بصمة مهما كانت صغيرة ضد نسيان حكايتهم لأنهم ليسوا ارقاما ولأنهم في نظري الأجمل والأقوى والأحق، أردتهم أن يكونوا أبطال الفيلم الأول من إخراجي وإنتاجي. شكرا لكل من آمن بالفيلم ودعمه بأي شكل ولكل فريق هذا العمل الخاص الذي أتمنى أن يصل لأكبر قدر من الناس".

وكان المؤتمر الصحفي للدورة الـ٤٥ من مهرجان القاهرة السينمائي عُقد أمس الأحد في القاهرة برئاسة النجم الكبير حسين فهمي رئيس المهرجان.

درة وين صرنا مهرجان القاهرة السينمائي
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