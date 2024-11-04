بعد عرضه بنصف شهر المخرجين في "كان".. شرق 12 ضمن (رؤى جديدة) في "البحر الأحمر السينمائي"

كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن مشاركة فيلم (شرق ١٢) للمخرجة هالة القوصي في الدورة الرابعة من المهرجان، والمقرر انعقادها في الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر، ضمن برنامج (رؤى جديدة).

فيلم "شرق 12" للمخرجة "هالة القوصي" عرض لأول مرة في فعالية نصف شهر المخرجين بالنسخة الـ77 من مهرجان كان السينمائي الدولي، ومن المنتظر أن يشهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي عرضه العربي الأول.

ينتمي فيلم "شرق 12" لنوعية الكوميديا السوداء، وهو ناطق بالعامية المصرية، تم تصويره ما بين القاهرة والقصير في عام 2022، وتدور أحداثه في إطار من الفانتازيا الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن.

وبهذه المناسبة نشرت المخرجة هالة القوصي على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو قصير يتضمن كواليس العمل، أهدته إلى فريق الفيلم من العاملين خلف الكاميرات، وعلقت (رحلة فيلم شرق 12 كانت رحلة طويلة هون مشقتها رفقاء درب مخلصين للفن، مش بنشوفهم على الشاشة من غيرهم مكناش أبدا هنحقق الحلم، لكل هؤلاء خلف الكاميرا بهديكم هذا الفيلم القصير، شكرا على ثقتكم، وممتنة فوق الوصف).

الفيلم من بطولة منحة البطراوي، أحمد كمال، عمر رزيق، وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبوالعطا وباسم وديع، ومحمود فارس، سيناريو وحوار هالة القوصي، وتصوير عبدالسلام موسى، وموسيقى أحمد الصاوي، وقام بتصميم شريط الصوت عبدالرحمن محمود وجايم ساهوليكا، وتسجيل حوار محمد حسن، ومونتاج بوبي رولوفس وهالة القوصي، وتصميم رقصات شيرين حجازي، ورؤية فنية وملابس هالة القوصي، وديكور عمرو عبدو، ومخرج منفذ فاضل الجارحي، ومدير إنتاج محمد جمال الدين.