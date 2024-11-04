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"بنلف العالم".. ياسمين صبري تكشف تفاصيل مشاركتها كريم عبد العزيز فيلم "الأرض السوداء"

08:44 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

ياسمين صبري

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كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن آخر أعمالها الفنية المقبلة في السينما والدراما.

وقالت ياسمين، في لقائها ببرنامج "ET بالعربي": "مسلسلي القادم هيكون مفاجأة للجمهور"، وفيلم الأرض السوداء هي أول تجربة مع كريم عبدالعزيز، أنا دوري في الفيلم "غطاسة" عايشة في الجونة كول وشديدة وقوية، بتروح رحلة مع كريم عبدالعزيز وبنلف العالم جوا الفيلم، وإن شاء الله الفيلم يكون ممتع".

فيلم "الأرض السوداء" من إخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، الفنان الشاب أحمد غزي، والفنانة مريم محمود الجندي، وآخرون.

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ياسمين صبري كريم عبدالعزيز
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