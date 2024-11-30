بمشاركة الحجار وعفاف راضي.. عرض فيلم الطير المسافر "بليغ عاشق النغم" في السينما الفرنكوفونية

يعرض غداً الأحد في الرابعة عصراً فيلم الطير المسافر "بليغ عاشق النغم" ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية والتي تستمر فعالياتها حتيى ٢ ديسمبر ، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

فيلم الطير المسافر "بليغ عاشق النغم"، من إنتاج المركز القومي للسينما وإخراج مدير التصوير د. حسين بكر وفكرة و سيناريو فايزة هنداويى، مونتاج كلاً من المونتيرة منار حسني وغادة سراج ونسمة مصطفى، أما تصميم المناظر، فقد صممه شادي العناني، فيما تولت منيرة محمد فهيم إدارة الإنتاج. الموسيقى التصويرية للفيلم من تأليف الدكتور أحمد عاطف، والجرافيك من تصميم أحمد السرجاني، وقام بمكساج الفيلم إبراهيم عبدالعزيز، وتصحيح الألوان طارق نظير، وتصميم البوستر هيثم الباجوري.

وتناول الفيلم مشوار ومسيرة بليغ حمدى الفنية، التى تركت بصمة وتاريخ فنى غير من ملامح الأغنية المصرية.

وتناول الفيلم الذي شارك به كل من الفنان علي الحجار والفنانة عفاف راضىي، وهم من أهم المواهب الفنية التي نجح الموسيقار الراحل في اكتشافهم ومنحهم الفرصة للظهور لأول مرة.

ورصد الفيلم نشأة بليغ حمدي الفنية وكيف كانت لها تأثير كبير على عبقريته الموسيقية، التىي تركت أرثا كبيرا من الأغانى المصرية.