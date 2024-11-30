بطولة أحمد مالك وآية سماحة.. انتهاء تصوير فيلم ٦ أيام استعدادًا لطرحه قريبا

كتبت- منى الموجي:

نشرت الشركة المنتجة لفيلم "٦ أيام" فيديو من كواليس تصوير العمل، يعلن من خلاله الأبطال انتهاء التصوير استعدادًا لطرح الفيلم قريبًا في دور العرض السينمائي.

"٦ أيام" من بطولة أحمد مالك وآية سماحة، تأليف وائل حمدي، إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي وإخراج كريم شعبان وهي التجربة السينمائية الأولى له.

ويدور الفيلم حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر. فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

يذكر أن أخر أعمال شركة "سي سينما برودكشنز" هو فيلم "الهوى سلطان" الذي يعرض في السينمات حاليًا، بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وحقق نجاحًا كبيرا على مستوى الإيرادات وصل لـ ٧٠ مليون جنيه في مصر.