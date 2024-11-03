"أرزة" يشارك في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- منى الموجي:

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤٥ عن اختيار الفيلم اللبناني أرزة للمشاركة في مسابقة آفاق السينما العربية، كان الفيلم حقق إنجازا كبيرا منذ عدة أيام إذ تم اختياره ليمثل لبنان في "الأوسكار" فئة أفضل فيلم أجنبي، مؤكدة أن هذا الترشيح لأنه تكريم لروح وصمود الشعب اللبناني كما وصفته اللجنة.

الفيلم من إخراج ميرا شعيب، وتأليف كل من فيصل شعيب ولؤي خريس، ومن إنتاج الشركة المصرية الأمريكية ambient light للمنتج على العربي، ومعه كل من فيصل شعيب ولؤي خريس وزينة بدران، ووضع الموسيقى التصويرية له النجم هاني عادل.

ويلعب بطولة الفيلم النجوم دياموند بو عبود وبيتي توتل، بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كلّ من فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا.

وتدور أحداثه حول "أرزة" وهي أم عزباء مقيمة في بيروت، تضغطها ظروف الحياة فتضطر للعمل جاهدة بمفردها لتأمين لقمة العيش لابنها كنان وشقيقتها ليلى.

منتج الفيلم المصري علي العربي عبر عن سعادته باختيار الفيلم لتمثيل لبنان في هذه الظروف التي يمر بها البلد العزيز على قلبه وأكد أن جملة لجنة الأوسكار أنها اختارت الفيلم لأنه يعبر عن روح وصمود الشعب اللبناني أشعرته بحجم الجهد المبذول.

الجدير بالذكر أن هذا هو الترشيح الثاني لفيلم من إنتاج العربي للمنافسة في هذا القسم إذ شارك من قبل فيلمه الذي أخرجه وأنتجه كباتن الزعتري في منافسات الأوسكار.

وأثنى الكاتبان المنتجان فيصل شعيب ولؤي خريش على ترشيح الفيلم للأوسكار.

ورأت المخرجة أأن الفيلم هو قصيدة ورسالة حب إلى بيروت، التي تم التصوير فيها في أكثر من عشرين موقعاً"، مؤكدة "أن شخصية أرزة تعكس قلب لبنان مرونته وجماله، حتى في مواجهة الصعوبات الهائلة، فضلاً عن أنه تكريم لقوة وروح الشعب الذي تحمّل ولاسيما النساء اللواتي تألقت شجاعتهن وأملهن في أحلك الأوقات".

ولفتت المخرجة والكاتبان المنتجان إلى أن حلمهم مدى الحياة كان أن يمثل فيلمهم لبنان، لكن هذه اللحظة تأتي وسط حزن شديد ومأساة، ويجدون أنفسهم في خوف دائم على سلامة عائلاتهم وجميع اللبنانيين "آملين أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار قريباً".

وتم عرض الفيلم للمرة الأولى عالمياً في كل من مهرجان بكين السينمائي الدولي، وفي أمريكا الشمالية في مهرجان تريبيكا، وفي مهرجان نيوبورت بيتش السينمائي ومهرجان الفيلم الآسيوي العالمي، ومهرجان العالم العربي في مونتريال، ومهرجانات السينما اللبنانية في باريس وأستراليا.