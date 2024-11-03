حسين فهمي يتحدث عن فكرة "بوستر" الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- منى الموجي:

قال النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنه ساهم في فكرة الملصق الدعائي الخاص بالدورة الـ45.

وأوضح حسين في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الأحد 3 نوفمبر في أحد فنادق القاهرة الكبرى، للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة: "الفكرة اللي في البوستر هي الزمن الذي يتحرك، وكيف يمر علينا الزمن، والفتاة الموجودة عليه تمثل جمهور السينما الذي يحبها، وحركة القطر التي لا تتوقف إلا في المحطات تعبر عن السينما التي تتطور ولا تتوقف".

وحضر المؤتمر الصحفي اليوم عدد كبير من النجوم والصناع، بينهم: المنتج محمد العدل، الفنانة لبلبة، الفنان محمود حميدة، الفنانة درة، الموسيقار تامر كروان، المونتير أحمد حافظ، المخرجة ساندرا نشأت، الفنانة كندة علوش، المنتجة شاهيناز العقاد، المخرج رشيد مشهراوي، ومن القائمين على المهرجان مدير المهرجان الناقد عصام زكريا، إلى جانب النقاد: أسامة عبدالفتاح، رامي المتولي ومحمد نبيل.