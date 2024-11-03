إعلان

حسين فهمي يتحدث عن فكرة "بوستر" الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي

08:36 م الأحد 03 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
  • عرض 10 صورة
    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
  • عرض 10 صورة
    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
  • عرض 10 صورة
    مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
  • عرض 10 صورة
    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
  • عرض 10 صورة
    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
  • عرض 10 صورة
    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
  • عرض 10 صورة
    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

قال النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنه ساهم في فكرة الملصق الدعائي الخاص بالدورة الـ45.

وأوضح حسين في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الأحد 3 نوفمبر في أحد فنادق القاهرة الكبرى، للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة: "الفكرة اللي في البوستر هي الزمن الذي يتحرك، وكيف يمر علينا الزمن، والفتاة الموجودة عليه تمثل جمهور السينما الذي يحبها، وحركة القطر التي لا تتوقف إلا في المحطات تعبر عن السينما التي تتطور ولا تتوقف".

وحضر المؤتمر الصحفي اليوم عدد كبير من النجوم والصناع، بينهم: المنتج محمد العدل، الفنانة لبلبة، الفنان محمود حميدة، الفنانة درة، الموسيقار تامر كروان، المونتير أحمد حافظ، المخرجة ساندرا نشأت، الفنانة كندة علوش، المنتجة شاهيناز العقاد، المخرج رشيد مشهراوي، ومن القائمين على المهرجان مدير المهرجان الناقد عصام زكريا، إلى جانب النقاد: أسامة عبدالفتاح، رامي المتولي ومحمد نبيل.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حسين فهمي بوستر مهرجان القاهرة السينمائي ساندرا نشأت كندة علوش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"أرزة" يشارك في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)