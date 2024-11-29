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"أرض الخيال" يفوز بجائزة مسابقة أفلام الطلبة بمهرجان الفيوم السينمائي

06:22 م الجمعة 29 نوفمبر 2024
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    حفل توزيع جوائز مهرجان الفيوم السينمائي
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    مهرجان الفيوم السينمائي
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    من حفل ختام مهرجان الفيوم السينمائي
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كتبت- منى الموجي:

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة بمهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة جوائز الأفلام الفائزة في الدورة الأولى من المهرجان وتكريم الفائزين.

وجاءت جوائز مسابقة أفلام الطلبة كالتالي:

- جائزة أفضل فيلم

فيلم : "أرض الخيال" - مصر - إخراج: زياد أشرف

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفلام الطلبة

فيلم : فالس الأحلام - مصر - إخراج : ليلى رزق

- تنويه خاص من لجنة التحكيم :

فيلم : بيكونيا - مصر

إخراج : روضة طه دراز

فيلم : كوتارد - مصر -

إخراج : أيمن السنبختي

شارك في مسابقة أفلام الطلبة 20 فيلما من صناع الأفلام الشباب، وشهدت المسابقة منافسة قوية، وعبرت لجنة التحكيم عن سعادتها بالمستوى المقدم من المشاركين في تجاربهم الأولى وبداية مشوارهم في عالم صناعة السينما.

مهرجان الفيوم السينمائي جائزة مسابقة أفلام الطلبة فيلم أرض الخيال يفوز بجائزة جوائز مسابقة أفلام الطلبة
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