بسمة داود تنتهي من تصوير دورها في الفيلم السعودي "إسعاف"

كتبت- منى الموجي:

انتهت الفنانة بسمة داود من تصوير دورها في فيلم "إسعاف" الذي يجمع بين الدراما والتشويق والكوميديا. ويُعد أول تجربة سينمائية لها في المملكة العربية السعودية.

وتقوم بسمة في العمل بتجسيد شخصية لينا الفتاة المصرية التي تعيش في مدينة الرياض.

وعبرت بسمة في بيان صحفي عن سعادتها بهذه التجربة، مضيفة "سعيدة بالمشاركة في فيلم إسعاف الذي يشهد تعاون سعودي مصري ويجمعني مع النجم إبراهيم الحجاج ومحمد القحطاني وسعيدة بالنقلة الفنية التي تشهدها السعودية، وأكثر ما لمسته هناك هو أن الشعب السعودي أهل كرم وعشرته طيبة".

وأكدت أن الفيلم أتاح لها فرصة لاكتشاف بيئة فنية جديدة، وتم تصوير جميع مشاهده في مدينة الرياض بإنتاج بيت الكوميديا وبلاك لايت للإنتاج.

يعرض فيلم "إسعاف" قصة شيّقة تدور حول مغامرات مسعفان يعملان في العاصمة السعودية الرياض "عمر" و"خالد". يؤدي شخصية "عمر" الفنان إبراهيم الحجاج، أما "خالد" فيقوم بدوره الفنان محمد القحطاني.

ويشارك في العمل مجموعة من الأسماء الكبيرة، ومنهم: الفنان حسن عسيري والفنان فيصل الدوخي، والفنان أحمد فهمي، والفنان علي إبراهيم، والفنانة لطيفة المقرن، والفنان فهد البتيري، والفنانة نيرمين محسن، والفنان مهدي الناصر، الفنان مهند الصالح.