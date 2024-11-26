142 عارضا من 32 دولة.. سوق البحر الأحمر يكشف تفاصيل برامجه ولجان التحكيم دورته الرابعة

كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن البرنامج الكامل لفعاليات وأعضاء لجنة التحكيم لسوق البحر الأحمر المقرر إقامته على مدار خمسة أيام من 7 إلى 11 ديسمبر 2024 ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، في منطقة البلد، جدة التاريخية. ويقدم البرنامج هذا العام مجموعة من الأنشطة التي تجمع كوكبةً من المواهب الجديدة وصناع الأفلام الناشئين وقادة القطاع الإقليميين والدوليين ضمن سلسلة من الفعاليات والحوارات وفرص التواصل. وستقام أنشطة سوق البحر الأحمر بالتزامن مع السوق الموسّع الذي يضم هذا العام 142 عارضاً من 32 دولة.

وفي بيان صحفي، قالت شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي: "يُعد سوق البحر الأحمر القلب النابض لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث يجتمع فيه المبدعون من مختلف أنحاء العالم لتبادل الأفكار والخبرات، واكتشاف فرص الأعمال، وابتكار مشاريع سينمائية جديدة. ونسعى هذا العام إلى خلق بيئة حاضنة للإبداع والتعاون تُتيح لصنّاع الأفلام والمنتجين والمحترفين تكوين روابط عميقة فيما بينهم وبلورة مستقبل السينما. كما نتطلّع إلى تقديم برنامج حافل بالفعاليات، ونود أن نعرِب عن خالِص امتناننا للشركاء والمساهمين الذين يشاركوننا شغفنا وطموحنا في أن نصبح السوق الرائد للأفلام في المنطقة".

يستضيف برنامج "ندوات السوق" نخبةً من روّاد السينما الدوليين الذين سيشاركون جمهور السوق خبراتهم ومعارفهم عبر سلسلة من الحوارات الشيّقة. وسيُتيح البرنامج الفرصة لتبادل الأفكار وإجراء حواراتٍ مُلهمة تتناول حاضر ومستقبل صناعة السينما العربية والأفريقية والآسيوية والعالمية، حيث سيتم استكشاف أحدث التطورات في هذا المجال، وتأثيرها البعيد المدى على المشهد الترفيهي العالمي، حسب البيان الصادر عن المهرجان.

تشمل قائمة المتحدثين جلين باسنر (شركة فيلم نيشن - الولايات المتحدة الأمريكية)؛ ديانا ويليامز (كينيتيك إنيرجي إنترتينمنت - الولايات المتحدة الأمريكية)؛ سيب شور (فريمانتل - المملكة المتحدة)؛ توني كاماو (شركة وي آر نَت ذا ماشين - كينيا)؛ ريتيش سيدواني (إكسيل إنترتينمنت - الهند)؛ فينسنت مارافال (وايلد بنش إنترناشيونال - فرنسا)؛ تيما الشوملي (مُنتجة ومُخرجة وممثلة - الأردن)؛ وجيونغين هونغ (بلاس إم إنترتينمنت - كوريا الجنوبية).

من جهةٍ أُخرى، أكد البيان أن برنامج "مواهب السوق" سيوفر منصةً فريدة للمواهب السعودية والدولية الناشئة للتواصل مع كبار صناع السينما العالميين من خلال سلسلة من الحوارات الملهمة وورش العمل التفاعلية وفرص التدريب التي تخضع لإشراف الخبراء. وتشمل مجالات التركيز إتقان النقد السينمائي، والتمثيل، وتصوير الأفلام بالهاتف المحمول، وتحليل الأفلام، والتسويق. علاوةً على ذلك، سيقدم البرنامج فرصة مميزة لصناع الأفلام السعوديين لعرض مشاريع أفلامهم القصيرة على نخبة من خبراء الصناعة، مع إمكانية حصولهم على الدعم من خلال الإرشادات وتحرير السيناريو لمشاريعهم. ومن بين المتحدثين الضيوف في نسخة البرنامج لهذا العام: تييري فريمو؛ بولين سيجلاند؛ أحمد شوقي؛ ماتياس نوشيس؛ بسام الأسعد.

ويقدم برنامج "إنسباير" التابع لمعامل البحر الأحمر؛ خلال المهرجان سلسلة من الفعاليات التي تتيح لصنّاع الأفلام اكتساب رؤىً فريدة في مجال الأفلام، والقصص المتسلسلة، والرسوم المتحركة، ومجال ألعاب الفيديو. وستتيح الجلسات الحوارية التفاعلية للمشاركين إمكانية التواصل المباشر مع خبراء صناعة السينما العالمية، واكتشاف أسرار الإبداع في هذا المجال.

وتضم لجنة تحكيم مشاريع السوق قيد التطوير:

إليسا فيرناندا بيرير، مُنتجة، جورج شقير مُنتج، لويز بيليكود مُنتج.

لجنة تحكيم أفلام السوق قيد الإنجاز:

مارتيكا راميريز إسكوبار، مخرجة ومديرة تصوير من الفلبين.

تم عرض أول فيلم روائي طويل لها، LEONOR WILL NEVER DIE، عالمياً في مهرجان صندانس السينمائي، حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن الروح الإبداعية.

كريستوف ليبارك، المدير العام لقسم أسبوع المخرجين، ومدير مهرجان سينيماد للسينما المتوسطية.

فيصل بوليفة، مخرج وكاتب بريطاني من أصول مغربية.

قدّم العديد من الأفلام القصيرة، بما في ذلك THE CURSE (2012) وRATE ME (2015) إلى جانب فيلمين روائيين طويلين هما LYNN + LUCY (2020) وTHE DAMNED DON'T CRY (2023). وشارك مؤخراً في كتابة سيناريو فيلم TO A LAND UNKNOWN (2024) للمخرج مهدي فليفل.

لجنة تحكيم مشاريع معمل المسلسلات

دييغو راميريز شريمب

شغل منصب المنتج التنفيذي لمسلسل FALCO، الذي فاز بجائزة الإيمي الدولية في عام 2019. كما شارك في التأليف والإشراف التنفيذي لمسلسل GREEN FRONTIER أحد أوائل الإنتاجات الأصلية الكولومبية لمنصة نتفليكس. وعمل أيضاً كمشرف إنتاج في المسلسل الشهير NARCOS، كما شارك في التأليف والإشراف التنفيذي لمسلسل LA CABEZA DE JOAQUÍN MURRIETA، وهو المنتج التنفيذي لمسلسل ONE HUNDRED YEARS OF SOLITUDE لنتفليكس.

جينيفر تشين

جينيفر تشين هي رئيسة استوديوهات زيرو تشانل، وشغلت سابقا منصب نائب رئيس قسم البرمجة لمجموعة قنوات البث الكندية التابعة لزيرو تشانل. تشمل أعمالها الإنتاجية THE PUZZLE LADY وBOOT CAMP والموسم الأول من WYNONNA EARP، بالإضافة إلى THE PINKERTONS.

ناديا طبارة

كاتبة سيناريو ومدربة إبداع أنتجت أكثر من 4 مسلسلات تليفزيونية إقليمية، منها المسلسل اللبناني AWAKE . أما على صعيد الأفلام، فقد كتبت وأخرجت فيلماً روائياً قصيراً ضمن سلسلة BEIRUT: 607 الروائية، المرشحة لجائزة الإيمي العالمية.

يقام سوق البحر الأحمر في قلب منطقة جدة البلد التاريخية، والذي يعكس التزام المهرجان بتوفير بيئة سينمائية متكاملة للمشاركين، بما في ذلك العروض السينمائية في بيت السينما الجديد الذي يوفر فرصة للأفلام المشاركة لاستكشاف فرص البيع والتوزيع والمشاركة المستقبلية في المهرجان.