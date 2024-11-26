أحمد داود يوجه الشكر للجمهور السعودي بعد نجاح فيلمه "الهوى سلطان"

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان أحمد داود، متابعيه صورة تجمعه بالفنانة جيهان الشماشرجي والفنان أحمد خالد صالح والمخرجة هبة يسري والمنتجة نوران نور الدين، وذلك أثناء تواجدهم في سينما في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشر داود الصورة من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليها: "شكرا جدا للجمهور السعودي على استقبالهم للفيلم بالشكل العظيم ده وشكرا جدا على كرم الضيافة، نتقابل قريب بأفلام أحلى وأحلى ان شاء الله".

يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي. الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

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