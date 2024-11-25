إيرادات الأحد.. "الفستان الأبيض" الثاني و"وداعا حمدي" في المركز الثالث

كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 12 فيلما، على إيرادات شباك التذاكر، هي: الهوى سلطان، الفستان الأبيض، وداعا حمدي، آل شنب، المخفي، عاشق، X مراتي، اللعب مع العيال، دراكو رع، عصابة الماكس، رفعت عيني للسما، ولاد رزق 3، وحققت الأفلام الـ12، أمس الأحد 24 نوفمبر، إيرادات بلغت 2 مليون و281 ألفا و92 جنيها، وزعت على النحو التالي..

الهوى سلطان

فاز فيلم الهوى سلطان بالمركز الأول ليحتل صدارة شباك التذاكر، محققا 2 مليون و59 ألفا و337 جنيها.

"الهوى سلطان" تأليف وإخراج هبة يسري، بطولة منة شلبي، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، جيهان الشماشرجي.

الفستان الأبيض

وحصل على المركز الثاني فيلم الفستان الأبيض، بعد تحقيقه 106 آلاف و641 جنيها.

"الفستان الأبيض" تأليف وإخراج جيلان عوف، بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي.

وداعا حمدي

وجاء في المركز الثالث فيلم "وداعا حمدي"، وحقق 34 ألفا و182 جنيها.

"وداعا حمدي" تأليف السيد عبدالنبي، إخراج محمود زهران، بطولة آية سماحة، شيرين رضا، إنجي المقدم، علي الطيب.

آل شنب

أما المركز الرابع فكان من نصيب فيلم آل شنب بعد تحقيقه 29 ألفا و719 جنيها.

"آل شنب" تأليف وإخراج آيتن أمين، بطولة ليلى علوي، سوسن بدر، أسماء جلال، لبلبة، هيدي كرم، خالد سرحان، ومحمود البزاوي.

اللعب مع العيال

واحتل المركز الخامس فيلم "اللعب مع العيال" محققا 14 ألفا و593 جنيها.

"اللعب مع العيال" تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، دينا محسن (ويزو)، مصطفى غريب.

المخفي

وحصل على المركز السادس فيلم "المخفي"، والذي حقق 13 ألفا و898 جنيها.

"المخفي" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد الشورى، بطولة عمرو عبدالجليل، بدرية طلبة، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد محمود.

X مراتي

ذهب المركز السابع لفيلم X مراتي بعد تحقيقه 8 آلاف و504 جنيهات.

إكس مراتي تأليف أحمد عبدالوهاب، كريم سامي كيمز، إخراج معتز التوني، بطولة محمد ممدوح، هشام ماجد، أمينة خليل، خالد كمال، علي صبحي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

عصابة الماكس

وحصل على المركز الثامن فيلم عصابة الماكس والذي حقق 7 آلاف و778 جنيها.

"عصابة الماكس" تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد أسامة (أوس أوس)، صلاح عبدالله، محمد لطفي، حاتم صلاح.

رفعت عيني للسما

وجاء في المركز التاسع فيلم "رفعت عيني للسما"، بعد تحقيقه 3 آلاف و423 جنيها.

"رفعت عيني للسما" إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، ويحكي قصة فتيات من صعيد مصر، تسعى كل واحدة منهن لتحقيق حلمها.

ولاد رزق

وكان المركز العاشر من نصيب الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق- القاضية، وحقق 1683 جنيها.

"ولاد رزق 3" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، سيد رجب.

دراكو رع

أما المركز الـ11 فحصل عليه فيلم "دراكو رع" وبلغ إيراده 744 جنيها.

"دراكو رع" تأليف خالد منصور ومحمود الفار وشادي ألفونس، إخراج كريم أبو زيد، بطولة شادي ألفونس وخالد منصور، يارا عزمي وداليدا خليل، وملك بدوي.

عاشق

حقق فيلم عاشق إيرادا بلغ 590 جنيها، ليحتل المركز الـ12 والأخير.

"عاشق" تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، بطولة أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، سامي مغاوري، وتطل من خلاله هنا الزاهد كضيف شرف، والعمل من إنتاج أحمد السبكي.