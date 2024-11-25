"شكرا لأنك تحلم معنا" يفوز بجائزة جديدة من مهرجان أجيال السينمائي في الدوحة

كتبت- منى الموجي:

فاز فيلم "شكرًا لأنك تحلم معنا" بجائزة أفضل فيلم طويل بمسابقة حكّام أجيال من مهرجان أجيال السينمائي 2024، من تقديم مؤسسة الدوحة للأفلام،.

وأعربت المخرجة الفسطينية ليلي عباس، في بيان صحفي، عن سعادتها بتجربتها مع فيلم "شكرا لأنك تحلم معنا"، والذى عرض ضمن فعاليات مهرجان مهرجان أجيال السينمائي، لافتة إلي تنظيم ندوة حوارية ونقاشية مع الجمهور بعد عرض الفيلم أسعدها، كما تحدثت عن الصعوبات التي واجهتهم أثناء تنفيذ الفيلم ومنها أنه فى فلسطين لا يتوافر كل الأدوار المعتادة فى طاقم العمل، فأضطرت إلي استيراد الأجهزة وطواقم من الخارج للاستعانة بها.

ووجهت ليلي عباس نصائح للجمهور بضرورة الكتابة المستمرة، والبحث عن أصدقاء يحملون نفس الشغف بالكتابة وخاصة بنفس البيئة.

وعلى الجانب الآخر أكدت المنتجة شاهيناز العقاد المشاركة في إنتاج وتوزيع الفيلم أنها سعيدة بمشاركتها في هذا العمل لأنه يقدم قصة شخصية عميقة ولكنها ذات صدي عالمي، خاصة وأنها تسلط الضوء على عدم المساواة التي تواجهها المرأة في ظل العديد من الأنظمة القانونية وهو متواجد في كل أنحاء العالم، وهذا هو دور السينما أن تقدم تلك النقاشات بلغتها لتصل لكل العالم، وهو ما جعل الفيلم يحقق العديد من النجاحات في المهرجانات التي شارك فيها.

وكان الفيلم حصد جائزة أفضل فيلم روائي عربي طويل مناصفة مع فيلم "ماء العين" من مهرجان الجونة السينمائي،

فيلم "شكرًا لأنك تحلم معنا" من تأليف وإخراج ليلى عباس، بطولة ياسمين المصري وكلارا خوري وكامل الباشا وأشرف برهوم وآدم خطار، يكشف العلاقة بين شقيقتين يترك لهما والدهما مبلغًا ضخمًا من المال، ويحاولان معًا الوصول لخطة متقنة للهروب بالمال قبل أن يكتشف شقيقهما الأمر حيث يحق له قانونًا الحصول على نصف الميراث.

الفيلم إنتاج مشترك بين شركة لاجوني للإنتاج السينمائي لشاهيناز العقاد ومؤسس ومدير فني لأيام سينما فلسطين حنا عطا الله ورونزا كامل من خلال شركتهما August Films بالإضافة إلى روشناك بهشت نجاد من خلال شركتها الإنتاجية In Good Company Films.