قبل عرضه في السينما.. أشرف عبدالباقي يروج لفيلمه الجديد "مين يصدق"

كتب - معتز عباس

روج الفنان أشرف عبدالباقي لفيلم "مين يصدق"، والمقرر عرضه في السينمات الأيام المقبلة.

ونشر عبدالباقي، بوستر الفيلم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "يا عيال أنتوا مش قلقانين على نفسكم؟!، استنوني في فيلم مين يصدق يوم 27/ 11 بجميع دور العرض".

فيلم مين يصدق، بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار وإخراج زينة عبدالباقي ومصطفى خالد بهجت، وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبدالباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.

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