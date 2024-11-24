إيرادات السبت.. "الهوى سلطان" يحافظ على المركز الأول و"وداعا حمدي" بالمركز الثالث

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إيرادات الجمعة.. "الهوى سلطان" الأول و"الفستان الأبيض" في المركز الثاني

كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 12 فيلما، على إيرادات شباك التذاكر، هي: الهوى سلطان، الفستان الأبيض، وداعا حمدي، آل شنب، المخفي، عاشق، X مراتي، اللعب مع العيال، دراكو رع، عصابة الماكس، رفعت عيني للسما، ولاد رزق 3، وحققت الأفلام الـ12، أمس السبت 23 نوفمبر، إيرادات بلغت 2 مليون و789 ألفا و754 جنيها، وزعت على النحو التالي..

الهوى سلطان

فاز فيلم الهوى سلطان بالمركز الأول ليحتل صدارة شباك التذاكر، محققا 2 مليون و502 ألف و196 جنيها.

"الهوى سلطان" تأليف وإخراج هبة يسري، بطولة منة شلبي، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، جيهان الشماشرجي.

الفستان الأبيض

وحصل على المركز الثاني فيلم الفستان الأبيض، بعد تحقيقه 159 ألفا و441 جنيها.

"الفستان الأبيض" تأليف وإخراج جيلان عوف، بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي.

وداعا حمدي

وجاء في المركز الثالث فيلم "وداعا حمدي"، وحقق 47 ألفا و171 جنيها.

"وداعا حمدي" تأليف السيد عبدالنبي، إخراج محمود زهران، بطولة آية سماحة، شيرين رضا، إنجي المقدم، علي الطيب.

آل شنب

أما المركز الرابع فكان من نصيب فيلم آل شنب بعد تحقيقه 29 ألفا و272 جنيها.

"آل شنب" تأليف وإخراج آيتن أمين، بطولة ليلى علوي، سوسن بدر، أسماء جلال، لبلبة، هيدي كرم، خالد سرحان، ومحمود البزاوي.

اللعب مع العيال

واحتل المركز الخامس فيلم "اللعب مع العيال" محققا 14 ألفا و720 جنيها.

"اللعب مع العيال" تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، دينا محسن (ويزو)، مصطفى غريب.

عصابة الماكس

وحصل على المركز السادس فيلم عصابة الماكس والذي حقق 11 ألفا و667 جنيها.

"عصابة الماكس" تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد أسامة (أوس أوس)، صلاح عبدالله، محمد لطفي، حاتم صلاح.

المخفي

وحصل على المركز السابع فيلم "المخفي"، والذي حقق 10 آلاف و785 جنيها.

"المخفي" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد الشورى، بطولة عمرو عبدالجليل، بدرية طلبة، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد محمود.

X مراتي

ذهب المركز الثامن لفيلم X مراتي بعد تحقيقه 8 آلاف و144 جنيها.

إكس مراتي تأليف أحمد عبدالوهاب، كريم سامي كيمز، إخراج معتز التوني، بطولة محمد ممدوح، هشام ماجد، أمينة خليل، خالد كمال، علي صبحي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

رفعت عيني للسما

وجاء في المركز التاسع فيلم "رفعت عيني للسما"، بعد تحقيقه 3 آلاف 955 جنيها.

"رفعت عيني للسما" إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، ويحكي قصة فتيات من صعيد مصر، تسعى كل واحدة منهن لتحقيق حلمها.

ولاد رزق

وكان المركز العاشر من نصيب الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق- القاضية، وحقق 924 جنيها.

"ولاد رزق 3" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، سيد رجب.

دراكو رع

أما المركز الـ11 فحصل عليه فيلم "دراكو رع" وبلغ إيراده 801 جنيها.

"دراكو رع" تأليف خالد منصور ومحمود الفار وشادي ألفونس، إخراج كريم أبو زيد، بطولة شادي ألفونس وخالد منصور، يارا عزمي وداليدا خليل، وملك بدوي.

عاشق

حقق فيلم عاشق إيرادا بلغ 678 جنيها، ليحتل المركز الـ12 والأخير.

"عاشق" تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، بطولة أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، سامي مغاوري، وتطل من خلاله هنا الزاهد كضيف شرف، والعمل من إنتاج أحمد السبكي.