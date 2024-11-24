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اليوم وغدا.. أحمد داود ومنة شلبي يزوران "سينمات" الرياض وجدة للترويج لـ"الهوى سلطان"

01:18 م الأحد 24 نوفمبر 2024

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كتبت- منى الموجي:

يسافر الفنان أحمد داود والفنانة منة شلبي بصحبة الفنانة جيهان الشماشرجي والفنان أحمد خالد صالح والمخرجة هبة يسري والمنتج أحمد فهمي إلى المملكة العربية السعودية وتحديدا الرياض وجدة للترويج لعرض فيلمهم الهوى سلطان.

وسيقوم فريق الفيلم بجولة على السينمات العارضة للعمل ومشاهدته مع جمهور اليوم 24 نوفمبر في الرياض وغدا ٢٥ نوفمبر في جدة. جاء ذلك بعد اقتراب الفيلم الهوى سلطان من تحقيق إيرادات تصل لـ 50 مليون جنيه في مصر.

يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي. الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب. تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت، إذ يستعرض العلاقات والحب بين الأصدقاء.

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الهوى سلطان جدة الرياض منة شلبي أحمد داود
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