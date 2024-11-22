جوائز آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة.. محمد خوي أفضل ممثل ودياموند بوعبود أحسن ممثلة

كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن جوائز دورته الخامسة والأربعين في حفل أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية اليوم الجمعة 22 نوفمبر.

وجاءت جوائز مسابقة آفاق السينما العربية، على النحو التالي: جائزة يوسف شريف رزق الله قيمتها 6000 آلاف دولار لأحسن سيناريو وذهبت لفيلم أرزة تأليف لؤي خريش وفيصل شعيب، إخراج ميرا شعيب، إنتاج لبنان، مصر، السعودية.

وجائزة أحسن ممثل وتبلغ 2000 ألف دولار حصل عليها الممثل محمد خوي، عن فيلم المرجا الزرقا للمخرج داوود أولاد السيد، من المغرب.

جائزة أحسن ممثلة وقيمتها 2000 دولار ذهبت للممثلة دياموند بو عبود عن فيلم أرزة.

كما منحت اللجنة تنويه خاص للممثلة رحاب عنان عن دورها في فيلم دخل الربيع يضحك للمخرجة نهى عادل من مصر.

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي تم افتتاح دورته الخامسة والأربعين مساء يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر، وشهد الحفل تكريم المخرج الكبير يسري نصر الله والفنان أحمد عز، والمخرج دانيس تانوفيتش.