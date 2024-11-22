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مهرجان القاهرة السينمائي.. "دخل الربيع يضحك" يفوز بجائزة لجنة تحكيم النقاد الدولية

10:14 م الجمعة 22 نوفمبر 2024

''دخل الربيع يضحك'' يفوز بجائزة لجنة تحكيم النقاد

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كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن جوائز دورته الخامسة والأربعين في حفل أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية اليوم الجمعة 22 نوفمبر.

وحصل فيلم "دخل الربيع يضحك" للمخرجة نهى عادل من مصر على جائزة لجنة تحكيم النقاد الدولية فيبريسي.

كان الفيلم فاز من المهرجان بجائزة صلاح أبو سيف وقدرها 7000 آلاف دولار.

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي تم افتتاح دورته الخامسة والأربعين مساء يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر، وشهد الحفل تكريم المخرج الكبير يسري نصر الله والفنان أحمد عز، والمخرج دانيس تانوفيتش.

مهرجان القاهرة السينمائي دخل الربيع يضحك لجنة تحكيم النقاد الدولية
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