مهرجان القاهرة السينمائي.. "ديفيد" و"انصراف" يفوزان بجوائز مسابقة الأفلام القصيرة

كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن جوائز دورته الخامسة والأربعين في حفل أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وضمن مسابقة الأفلام القصيرة، حصل على جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير المخرج كاي شويه وهونج جبيشي، عن فيلم ديفيد، من الصين.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم انصراف للمخرجة السعودية جواهر العامري، الفيلم إنتاج مشترك بين السعودية ومصر، وحصل فيلم الأم والدب للمخرجة ياسمين الكمالي من مصر على تنويه خاص.

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي تم افتتاح دورته الخامسة والأربعين مساء يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر، وشهد الحفل تكريم المخرج الكبير يسري نصر الله والفنان أحمد عز، والمخرج دانيس تانوفيتش.