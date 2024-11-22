"أبو زعبل" و"حالة عشق" يحصدان جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل في مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن جوائز دورته الخامسة والأربعين في حفل أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية

وحصل فيلم أبو زعبل 89 للمخرج بسام مرتضى على جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل في المهرجان، بسام مرتضى، والذي قال "ألف شكر، شكرا مهرجان القاهرة شكرا أستاذ حسين ولجنة التحكيم وشكرا من كل قلبنا لعصام زكريا ولكل فريق البرمجة، والجائزة لكل السينمائيين التسجيليين المستقلين".

كما حصل فيلم حالة عشق على جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل في المهرجان. الفيلم من إخراج كارول منصور ومنى خالدي، إنتاج فلسطين، الأردن، لبنان، المملكة المتحدة، الكويت.

وقالتا مخرجتا العمل "شكرا مهرجان القاهرة الدولي ولجنة التحكيم نفتخر كتير بهذه الجائزة باسم كل أبطال غزة خاصة الطواقم الطبية والإسعاف التي تعمل دون كلل"، وأضافتا "مش قادرين ننبسط باللي عم يصير حوالينا في غزة أو لبنان، أنا واقفة وكتير سعيدة أكون هون وفي نفس الوقت حزينة.. وفلسطين حرة إن شاء الله".

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي تم افتتاح دورته الخامسة والأربعين مساء يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر، وشهد الحفل تكريم المخرج الكبير يسري نصر الله والفنان أحمد عز، والمخرج دانيس تانوفيتش.