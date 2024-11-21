اليوم.. عرض عالمي أول لفيلم "المرجا الزرقا" ضمن مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة

كتبت- منى الموجي:

يشهد، اليوم الخميس 21 نوفمبر، عرض عالمي أول للفيلم المغربي "المرجا الزرقا"، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "المرجا الزرقا" روائي تدور أحداثه حول يوسف، صبي يبلغ من العمر اثني عشر عامًا، يتيم وكفيف، يعيش مع جديه في قرية نائية في الصحراء. في أحد الأيام، فاجأه جده بشراء كاميرا له. بعد ذلك، يصور يوسف كل ما حوله، وهناك رحلة إلى البحيرة الزرقاء في الصحراء ماذا يفعل يوسف؟.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 85 دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساء على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج داوود أولاد السيد .

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".