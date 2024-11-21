اليوم.. عرض فيلم "أي مكان في أي وقت" ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة بمهرجان القاهرة

فيلم ''أي مكان في أي وقت''

كتبت- منى الموجي:

يشهد، اليوم الخميس 21 نوفمبر، عرض فيلم "أي مكان في أي وقت"، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "أي مكان في أي وقت" روائي تدور أحداثه حول إيسا، مهاجر غير موثق، يُفصل من وظيفته الصغيرة. يعيره صديقه هويته، لكن هذا التوازن الهش ينهار عندما تُسرق دراجته في أول يوم عمل له. يائساً، يبدأ إيسا يوماً طويلاً يوم الأحد بحثاً عن دراجته، ليدخل في دوامة درامية من الأحداث.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 80 دقيقة، في تمام الساعة التاسعة مساء على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج ميلاد تنجاشير.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".