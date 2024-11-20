31 جائزة بقيمة 220 ألف دولار في ختام ملتقى القاهرة السينمائي

كتبت- منى الموجي:

اختتمت فعاليات ملتقى القاهرة السينمائي، الأربعاء 20 نوفمبر بفندق سوفتيل الجزيرة، ضمن فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتنافس 18 مشروعًا على الجوائز، ومنح الرعاة 31 جائزة لأصحاب المشاريع، والتي تضمنت خمس جوائز إضافية قدمها الرعاة خلال أخر 24 ساعة قبل الإعلان.

ومنح الرعاة إجمالي 220 ألف دولار، بما فيها 60 ألف دولار جوائز نقدية بينما قدموا خدمات عينية تقدر قيمتها بأكثر من 160 ألف دولار.

وإليكم تفاصيل الجوائز :

1- الهيئة الملكية الأردنية للأفلام وقدم الجائزة مندوب الهيئة بهاء الحسين:

- فيلم عين حرا (منحة للمشاركة في مختبر المنتجين العرب).

- فيلم أمل (منحة للمشاركة في مختبر موزاييك لمرحلة ما بعد الإنتاج).

- فيلم مال وبنون (منحة للمشاركة في مختبر موزاييك لمرحلة ما بعد الإنتاج).

2- سوق الفيلم الوثائقي الأورومتوسط MediMed وقدم الجائزة مدير ملتقى القاهرة السينمائي رودريجو بروم نيابة عن مؤسسة Medimed:

- فيلم مفيش راجل بيعيط (دعوة للمشاركة في برنامج سوق الفيلم الوثائقي الأورومتوسط MediMed).

3- راف كات لاب أفريكا وقدمت الجائزة مندوب راف كات لاب أفريكا لوسيندا فان دي ريدي:

- فيلم مفيش راجل بيعيط (دعوة للمشاركة في مختبر راف كات لاب أفريكا).

- فيلم برشا (استشارة من خبراء مختبر راف كات لاب أفريكا).

- فيلم 40 عاما من الصمت (استشارة من خبراء مختبر راف كات لاب أفريكا).

4- مؤسسة فيلم اندبندنت والسفارة الأمريكية وقدم الجائزة مندوب فيلم اندبندنت خافيير فوينتس ليون:

- فيلم الخروج (سفر وإقامة للمنتج لتطوير مشروع الفيلم في لوس أنجلوس).

- فيلم كحل وحبهان (سفر وإقامة للمنتج لتطوير مشروع الفيلم في لوس أنجلوس).

5- مبادرة راويات وقدمت الجائزة مندوبة راويات ميريام الحاج:

- فيلم حلمي أطير (جلسات استشارية وإرشادية لمشروع الفيلم).

6- شركة إيزي دستربيوشن وقدمت الجائزة مندوبة الشركة نورا نفزي:

- فيلم كولونيا (منحة توزيع بقيمة خمسة آلاف دولار أمريكي).

7- شركة فيدباك وقدم الجائزة طارق علوش وعلي السيد:

- فيلم الرقص على حافة السيل (منحة خدمات استشارية وإقامة بقيمة عشرة آلاف دولار أمريكي).

8- شركة جراج بروداكشن وقدم الجائزة مندوب الشركة أحمد مجدي:

- فيلم حلمي أطير (منحة تطوير بقيمة عشرة آلاف دولار أمريكي).

9- شركة امباينت لايت وقدم الجائزة مندوب الشركة علي العربي:

فيلم كحل وحبهان (جائزة خدمات معدات بقيمة عشرة آلاف دولار أمريكي)

فيلم الرقص على حافة السيل (جائزة خدمات ما بعد الإنتاج بقيمة عشرة آلاف دولار أمريكي)

10- شركة شيفت ستوديوز وقدم الجائزة مندوب الشركة شريف فتحي:

- فيلم الرقص على حافة السيل (خدمات ترويجية بقيمة 12 ألف دولار أمريكي).

- فيلم كحل وحبهان (خدمة إصدار دي سي بي للفيلم بقيمة تسعة آلاف دولار أمريكي).

11- شركة ليث بروداكشن وقدم الجائزة مندوب الشركة ندى حفيظ:

- فيلم الخروج (جائزة مكساج بقيمة 20 ألف دولار أمريكي).

12- ديچيتال فيلم لاب وقدمت الجائزة راما منصور:

- فيلم كولونيا (خدمة إصدار دي سي بي للفيلم بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي).

- فيلم لا نموت مرتين (خدمة إصدار دي سي بي للفيلم بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي).

12- شركة ساوند أوف إيچيبت وقدم الجائزة مندوب الشركة أحمد زاهر:

- فيلم 40 عامًا من الصمت (خدمات ما بعد الإنتاج بما في ذلك الموسيقى التصويرية وتصميم الصوت والمكساج بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي).

- فيلم كولونيا (خدمات ما بعد الإنتاج بما في ذلك الموسيقى التصويرية وتصميم الصوت والمكساج بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي)

13- شركة لاجوني وقدم الجائزة مندوب الشركة شاهيناز العقاد:

- فيلم كحل وحبهان (خدمات إنتاج بقيمة خمسة آلاف دولار أمريكي).

- فيلم كحل وحبهان (جائزة بقيمة خمسة آلاف دولار أمريكي).

14- شركة رايز ستوديوز وقدم الجائزة مندوب الشركة زياد سروجي:

- فيلم الرقص على حافة السيل (جائزة بقيمة خمسة آلاف دولار أمريكي).

15- شركة ريد ستار وقدم الجائزة مندوب الشركة باهو بخش:

- فيلم حلمي أطير (جائزة بقيمة خمسة آلاف دولار أمريكي)

- فيلم كولونيا (جائزة بقيمة عشرة آلاف دولار أمريكي)

16- شركة راديو وتلفزيون العرب ART وقدم الجائزة مندوب الشركة خالد حسنين:

- فيلم كحل وحبهان (جائزة بقيمة عشرة آلاف دولار أمريكي)

ملتقى القاهرة السينمائي CFC هو منصة تتيح لصناع الأفلام العرب توسيع شبكة علاقاتهم في المجال وتلقي الدعم الذي يحتاجونه حتى ترى أفلامهم النور.

الملتقى، هو جزء من فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتي أقيمت في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وشهدت هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، الذين اجتمعوا لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تضمنت فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF.