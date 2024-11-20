مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن عرض فيلم "سينما لوميير"بدورته الرابعة

كتب- هاني صابر:

أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن انضمام فيلم "سينما لوميير" لقائمة أفلام برنامج روائع العالم بدورته الرابعة، والمقرر انعقادها من 5 إلى 14 ديسمبر 2024.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان على "فيسبوك"، بوستر الفيلم، وحملت تعليق: "يسعدنا أن نعلن أن فيلم (سينما لوميير) من إخراج مدير مهرجان كان السّينمائيّ تييري فريمو قد إنضم إلى قائمة أفلام برنامج روائع العالم والذي سوف يتم عرضه خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024".

وأضافت الصفحة: "ويستعرض هذا الفيلم ميلاد السينما عبر مجموعة قيّمة من أكثر من مئة فيلم جُدِّدت حديثا، وسيقدم المخرج فريمو شخصيا الفيلم خلال المهرجان الذي يُعد من أهم الأفلام التي يجب على عشاق السينما مشاهدتها للتعرّف على بدايات صناعة السينما".

يذكر أن، الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة، المملكة العربية السعودية، من 5 إلى 14 ديسمبر 2024.