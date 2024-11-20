رابطة المخرجين المنفذين تصدر بيانا ضد فيلم"نجوم الساحل".. وتتهم النقابة ببطء التحقيق

كتبت - منال الجيوشي:

أصدرت رابطة المخرجين المنفذين المصريين، بيانا بعد اجتماع مجلس الرابطة وموافقة أعضاءها مجتمعين، طالبوا فيه نقابة السينمائيين بسرعة التحقيق في الشكوى المقدمة من المخرج تامر الشيخ والتي تم تقديمها بتاريخ 26 سبتمبر 2024 برقم إيصال 2024001517 ضد فريق فيلم "نجوم الساحل".

وتسائل البيان عن سبب بطء التحقيق في الشكوى والتي مر على تقديمها ما يقارب الشهرين بسبب امتناع المنتج الفني للفيلم عن تسديد قيمة عقد المخرج المنفذ تامر الشيخ.



وذكر البيان، أن من أهم أدوار نقابة السينمائيين حفظ حقوق أعضائها والتحقيق في أي نزاع بينهم، وسرعة البت في الشكاوي قبل انتهاء التصوير مما قد يتسبب في ضياع حقوق أعضاء النقابة.

وقررت رابطة المخرجين المنفذين المصريين عدم التنسيق للممثلين المشاركين في فيلم "نجوم الساحل" لحين رد النقابة حول الشكوى المقدمة، وكذلك قررت عدم التعامل فورا ونهائيا مع المساعد الأول أحمد عصام عزمي، لتعاونه مع المشكو في حقهم ضد المخرج المنفذ تامر الشيخ، ولإقصائه تعسفيا من العمل، وإصدار أوامر تصوير دون أخذ أذنه.