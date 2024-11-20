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اليوم.. عرض فيلم "الإجازات في فلسطين" في مهرجان القاهرة السينمائي

11:23 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024

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كتبت- منى الموجي:

يشهد اليوم الأربعاء 20 نوفمبر، عرض فيلم "الإجازات في فلسطين"، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "الإجازات في فلسطين" وثائقي تدور أحداثه حول عودة شادي، الناشط الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، إلى فلسطين بعد أن أصبح مواطنًا فرنسيًا، بحثًا عن الأمل. ولكن كل شيء من حوله يختنق، وتتجدد رغبة الهروب.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 60 دقيقة، في تمام الساعة الرابعة عصرا بسينما الزمالك 2، وهو من إخراج مكسيم ليندون، وإنتاج مشترك بين فلسطين وفرنسا.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

فيلم الإجازات في فلسطين مهرجان القاهرة السينمائي الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس FIAPF
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