لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

اليوم.. عرض فيلم "ثيلما" ضمن البانوراما الدولية بمهرجان القاهرة

11:12 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024

فيلم ثيلما

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

يشهد اليوم الأربعاء 20 نوفمبر، عرض الفيلم الأمريكي "ثيلما"، ضمن البانوراما الدولية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "ثيلما" روائي تدور أحداثه حول عندما تُخدع ثيلما بوست، البالغة من العمر 93 عامًا، من قبل مُحتال عبر الهاتف يتظاهر بأنه حفيدها، تنطلق في رحلة خطيرة عبر المدينة لاستعادة ما أُخذ منها.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 97 دقيقة، في تمام الساعة التاسعة مساء على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج جوش مارجولين.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

فيلم ثيلما مهرجان القاهرة عرض فيلم ثيلما
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر بعد منعه بـ 19 دولة
أول ظهور لإمام عاشور داخل المحكمة لنظر معارضته على حبسه في واقعة المول
أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025 تبدأ من 30 ألف جنيه تبدأ من 30 ألف جنيه
السفير محمد الشناوي متحدثًا رسميًا لرئاسة الجمهورية