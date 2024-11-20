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اليوم.. عرض وندوة لفيلم "قابل البرابرة" ضمن المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي

10:56 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024

فيلم قابل البرابرة

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كتبت- منى الموجي:

يشهد، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر، عرض الفيلم الفرنسي "قابل البرابرة"، ضمن المسابقة الدولية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "قابل البرابرة" روائي تدور أحداثه حول بلدة بريتاني قررت قبول اللاجئين الأوكرانيين مقابل إعانات حكومية، لكن بدلاً من الأوكرانيين، وصل مهاجرون سوريون، مما تسبب في نزاعات. ومع ذلك، تتجنب عائلة فياض الكليشيهات المتوقعة، مما يثير التساؤل: من هم "البرابرة" الحقيقيون؟.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 101 دقيقة، في تمام الساعة التاسعة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج جولي ديلبي.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

فيلم قابل البرابرة مهرجان القاهرة السينمائي قابل البرابرة
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