لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

اليوم.. عرض عالمي أول لفيلم "زهرة الثلج" ضمن المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي

10:53 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

يشهد اليوم الأربعاء 20 نوفمبر، العرض العالمي الأول للفيلم الياباني "زهرة الثلج"، ضمن المسابقة الدولية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "زهرة الثلج" روائي تدور أحداثه حول ناوكو هانامي، التي تعيش مع والدتها كيو، يعود والدها إيجي، الذي اختفى لسنوات عديدة. تشعر ناوكو بالارتباك بسبب عودة والدها المفاجئة، لكنها تقبل طلب والدتها لاستقباله ويبدأون في العيش معًا. فماذا ينتظرهم؟.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 98 دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج يوشيدا كوتا.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

فيلم زهرة الثلج مهرجان القاهرة السينمائي الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس FIAPF
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اليوم.. عرض وندوة لفيلم "قابل البرابرة" ضمن المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي

إعلان

إعلان

طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر بعد منعه بـ 19 دولة
أول ظهور لإمام عاشور داخل المحكمة لنظر معارضته على حبسه في واقعة المول
أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025 تبدأ من 30 ألف جنيه تبدأ من 30 ألف جنيه
السفير محمد الشناوي متحدثًا رسميًا لرئاسة الجمهورية