اليوم.. عرض عالمي أول لفيلم "زهرة الثلج" ضمن المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- منى الموجي:

يشهد اليوم الأربعاء 20 نوفمبر، العرض العالمي الأول للفيلم الياباني "زهرة الثلج"، ضمن المسابقة الدولية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "زهرة الثلج" روائي تدور أحداثه حول ناوكو هانامي، التي تعيش مع والدتها كيو، يعود والدها إيجي، الذي اختفى لسنوات عديدة. تشعر ناوكو بالارتباك بسبب عودة والدها المفاجئة، لكنها تقبل طلب والدتها لاستقباله ويبدأون في العيش معًا. فماذا ينتظرهم؟.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 98 دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج يوشيدا كوتا.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".