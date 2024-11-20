لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

اليوم.. عرض فيلم "طوابع بريد" ضمن المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي

10:51 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024

فيلم طوابع بريد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:
يشهد اليوم الأربعاء 20 نوفمبر، عرض الفيلم الروسي "طوابع بريد"، ضمن المسابقة الدولية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "طوابع بريد" روائي تدور أحداثه حول يانا التي تعمل في مكتب البريد وتنتظر عودة والدها من البحر رغم أنها لا تأمل في عودته. تعاني يانا من تأثيرات الشلل الدماغي بطريقة غير ملحوظة، ويضيف عرجها البسيط سحرًا إضافيًا لها. في أحد الأيام، يأتي البحار بيتر إلى مكتب البريد، فتتغير حياة يانا.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 103 دقائق، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج ناتاليا نزاروفا.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

فيلم طوابع بريد مهرجان القاهرة السينمائي الفيلم الروسي طوابع بريد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر بعد منعه بـ 19 دولة
أول ظهور لإمام عاشور داخل المحكمة لنظر معارضته على حبسه في واقعة المول
أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025 تبدأ من 30 ألف جنيه تبدأ من 30 ألف جنيه
السفير محمد الشناوي متحدثًا رسميًا لرئاسة الجمهورية