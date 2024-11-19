مهرجان القاهرة السينمائي يعلن الفائزين بجوائز "جيل المستقبل"

كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، الفائزين بجوائز "جوائز جيل المستقبل" التي تم استحداثها هذا العام، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي أقيمت في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر.

تهدف الجوائز لدعم مهرجان القاهرة السينمائي واكتشاف شباب سينمائيين جدد بالتعاون مع ذا فيلم فيرديكت، والفائزون هم:

- المخرج هاني خليفة مخرج فيلم "رحلة 404" بطولة منى زكي الذي مثل مصر في الأوسكار لعام 2024.

- المخرجة نهى عادل مخرجة فيلم "دخل الربيع يضحك" وهو العمل الأول في مسيرتها الإخراجية والذي يعرض ضمن فعاليات المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي.



- الفنانة الأردنية ركين سعد عن فيلمها "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" الذي شارك في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ٢٠٢٤، كما يعرض لها حلقتين من مسلسل "موعد مع الماضي" من إنتاج نتفليكس ضمن فعاليات الدورة الحالية لمهرجان القاهرة السينمائي.

- الناقد السعودي أحمد العياد وهو أحد أنشط النقاد العرب من خلال مقالاته في الجرائد والمجلات المختلفة.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF.