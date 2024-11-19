بالصور.. فريق عمل الفيلم التونسي "قنطرة" يحتفل بعرضه في القاهرة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

تصوير- منى الموجي:

احتفل أبطال وفريق عمل الفيلم التونسي "قنطرة"، بعرضه مساء اليوم الثلاثاء بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام، ومشاركته ضمن مسابقة "افاق السينما العربية".

وحرص فريق العمل الحضور على الريد كاربت وهم المخرج وليد مطار، سيف عمران، محمد أمين حمزاوي، سارة حناشي، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية احتفالًا بعرض الفيلم ضمن فعاليات المهرجان.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولى للمنتجين بباريس "FIAPF".

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