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بالفيديو.. رقص بيومي فؤاد وأكرم حسني وبدرية طلبة في كواليس "ألف تيتة وتيتة"

02:21 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

ابطال مسرحية ألف تيتة وتيتة

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كتبت- نوران أسامة:

روج الفنان أكرم حسني لأغنيته الجديدة "يا خراشي"، وظهر أبطال مسرحية "ألف تيتة وتيتة"، بالفيديو وهم يرقصون على خشبة المسرح.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "عرب وود"، مقطع الفيديو عبر حسابهم الخاص بموقع "إنستجرام"، والأغنية من كلمات أكرم حسني، وألحان كريم عاشور، وتوزيع موسيقي أحمد وحيد كينج.

وكشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه عن برومو مسرحية "ألف تيتة وتيتة" عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق: "ألف تيتة وتيتة، المسرحية الكوميدية من بطولة النجم أكرم حسني، وغادة طلعت، والفنانة ميرنا جميل، والفنان بيومي فؤاد، ومجموعة من النجوم على مسرح محمد العلي، من تاريخ 21 إلى 25 نوفمبر".

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية.

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A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

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مسرحية ألف تيتة وتيتة بيومي فؤاد أكرم حسني بدرية طلبة
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