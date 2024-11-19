اليوم.. عرض وندوة لفيلم "وحوش" ضمن عروض منتصف الليل في مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- منى الموجي:

يشهد، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر، عرض وندوة لفيلم "وحوش"، ضمن عروض منتصف الليل، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "وحوش" روائي تدور أحداثه حول سونيا وأرتورو يعيشان في منزل يبدو آمنًا لكنه كبير جدًا ومعزول. في إحدى الليالي، يقتحم ثلاثة رجال مسلحين المكان. يتمكن أرتورو من القبض على أصغرهم وأقلهم خبرة. مع تطور الأحداث، تبدأ الحدود بين الضحية والجاني في التلاشي.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 90 دقيقة، في تمام الساعة الثالثة عصرا على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية ويعقبه ندوة لصناعه، وهو من إخراج رودريجو جريرو، وإنتاج مشترك بين الأرجنتين، تشيلي.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".