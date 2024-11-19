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اليوم.. عرض فيلم "مالو" ضمن المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي

12:07 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

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كتبت- منى الموجي:

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر، الفيلم البرازيلي "مالو"، ضمن المسابقة الدولية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45.

فيلم "مالو" روائي تدور أحداثه في 1997، تعيش مالو، ممثلة متقلبة وعاطلة عن العمل، في الخمسين من عمرها. تعيش مع والدتها المحافظة في منزل متداعٍ بأحد أحياء الصفيح في ريو دي جانيرو.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 101 دقيقة، في تمام الساعة التاسعة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج بيدرو فريري.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

مهرجان القاهرة السينمائي فيلم مالو الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس FIAPF
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