عرض "آيشا" و"أنا مش أنا".. جدول فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الثلاثاء

كتبت- منى الموجي:

يواصل مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر جدول عروض فعاليات دورته الخامسة والأربعين والتي تتنوع بين أفلام تشارك في برامجه المختلفة، وجلسات حوارية ونقاشية تتناول قضايا سينمائية مهمة، ونستعرض أبرز الفعاليات اليوم، عبر السطور التالية..

المسرح الكبير

يستقبل المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية اليوم، 4 أفلام، هي: الفيلم الصيني اضطرابات في تشاوقا، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، الفيلم التركي آيشا الساعة الثالثة عصرا، الفيلم المغربي أنا ماشي أنا وذلك الساعة السادسة مساء، وأخيرا فيلم من البرازيل بعنوان مالو في التاسعة مساء.

المسرح الصغير

يعرض المسرح الصغير مجموعة من الأفلام القصيرة في الثانية عشرة ظهرا، فيلم سيمون بن الجبل في تمام الساعة الثالثة عصرا، والفيلم التونسي الفرنسي قنطرة في السادسة مساء، والفيلم اللبناني مثل قصص الحب في التاسعة مساء.

مسرح الهناجر

وفي مسرح الهناجر يشاهد الحضور في الثانية عشرة ظهرا مجموعة من الأفلام القصيرة، وفي الثالثة عصرا فيلم من الارجنتين وتشيلي بعنوان وحوش، أما في السادسة مساء فموعد الجمهور مع فيلم روسي بعنوان شتاء أبدي، ويأتي فيلم عندما يحل الظلام كأخر أفلام اليوم على مسرح الهناجر في التاسعة مساء.

سينما الهناجر

وفي سينما الهناجر، يشاهد جمهور المهرجان أفلام: الشحات الساعة الثانية عشرة ظهرا، مجموعة من الأفلام القصيرة الساعة الثالثة عصرا، كليوباترا السادسة مساء.

سينما الزمالك 1

تعرض سينما الزمالك في الثانية عشرة ظهرا فيلم الصيد المذهل، في الواحدة ظهرا فيلم راضية، وفي الرابعة عصرا فيلم في الكاميرا، وفي السادسة والنصف فيلم مدنية، وفي التاسعة مساء فيلم ماالدورور.

سينما الزمالك 2

يشهد جدول سينما الزمالك 2 اليوم الثلاثاء، عرض فيلم نمر في الواحدة ظهرا، فيلم مذبحة الخنازير الجميلة في الرابعة عصرا، فيلم الذهب المر في السادسة مساء، وفيلم مارس إلى مايو في التاسعة مساء.

ومن الندوات والجلسات:

في الثانية ظهرا توقيع كتاب الدكتورة ميرفت أبو عوف في فندق سوفيتل، وفي الثالثة عصرا جلسة حوارية مع رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي دانيس تانوفيتش في المسرح المكشوف.